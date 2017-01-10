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緯創加碼擴廠 為接iPhone暖身

2017-01-10

〔記者卓怡君／台北報導〕緯創（3231）昨董事會通過新增1.95億美元進行中國昆山擴產，去年11月亦投入1167萬美元為昆山擴產，同時還為印度斥資3350萬美元擴產；據了解，這3次共投入2.4億元（折合新台幣約76.8億元），均是為了今年蘋果手機訂單，最快4月將在印度生產iPhone。緯創表示，擴產是為了因應智慧型裝置訂單需求，新增產線預計今年即可陸續投產。

迎接新增蘋果手機代工組裝訂單，緯創從去年11月起，董事會一連通過3次添購設備決議。緯創去年第四季在蘋果訂單加持下，展現爆發力，營收創單季新高，季增24％；緯創去年12月合併營收697.98億元，月減5.83％，年增19.67％，去年合併營收年增5.80％。

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