面板上季暖冬 好光景延續到Q1

2017-01-10

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠去年第四季真是個暖冬，不僅友達（2409）、群創（3481）第四季營收分別較第三季成長6.8％與20％，中小尺寸為主的華映（2475）與彩晶（6116），季增幅更是驚人，彩晶季營收成長34.22％，華映則出現高達42.23％成長，面板廠出現久違的榮景。

市調機構則預估，大尺寸面板今年首季仍將淡季不淡，面板好光景可望從去年第四季延續至今年首季。

面板廠友達12月合併營收為311.6億元，創104年10月以來新高，月增幅3.0％；群創表現也不遑多讓，12月合併營收322億元，為104年4月以來新高，月增幅10.2％，12月營收更一舉超越友達。