台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好

2017-01-10

〔記者陳永吉／台北報導〕台塑四寶昨公布去年獲利數字，四寶合計稅後淨利達2076億元，僅比2007年金融海嘯前為低，創下歷史次高紀錄；不過，四寶中的台塑化（6505）去年獲利達757.4億元，創下歷史新高，表現最為突出。

由於去年油價從低檔起漲，在產油國達成減產協議下，供需平衡，使得下游廠商提貨意願也同步提升，台塑化成為主要受惠者；去年台塑化賺進757.4億元，年成長60％，每股稅後盈餘達7.95元，成為集團的金雞母。台塑化總經理曹明預估，由於今年減產後供需平衡，上半年油價可望持穩在每桶55美元附近，因此煉油毛利維持穩定，且新興國家柴油需求持續成長，有利公司營運；在石化產品方面，乙烯價格可以維持穩定，丙烯則要看中國廠商產線開出的情況如何。

獲利排行第二的則是南亞（1303），去年稅後淨利達488億元，年增36.6％，光是第四季稅後淨利就達266億元，主要是認列台塑化及南亞科（2408）的業外收益就達122.9億元；另外還有出售華亞科（3474）股票的業外收益89.2億元等，使得南亞第四季獲利大幅躍升，單季每股稅後盈餘達3.36元，但全年累計每股稅後盈餘6.15元，卻是四寶中最後一名。

每股稅後盈餘排行第二則是台化（1326），繳出7.51元的成績，去年稅後盈餘則為438.8億元、排行第三，但年增59％。台化副董洪福源表示，如果今年油價持穩在每桶50-55美元之間，則今年台化營運審慎樂觀，第一季雖有農曆新年長假效應，不過營運並不悲觀。

台塑去年稅後盈餘392.5億元，較前年成長27％，每股稅後盈餘6.17元。台塑表示，由於油價持穩，下游需求不減，預估今年營收將可較去年成長。