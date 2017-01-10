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聯電、世界先進營收同創新高

2017-01-10

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）、世界先進（5347）去年第四季皆淡季不淡，營收相繼較第三季成長，帶動全年營收同創歷史新高紀錄。

聯電昨公布去年12月合併營收為125.58億元，雖為5個月以來單月營收新低，但因電腦、通訊產品需求高，第四季合併營收為383.05億元，季增0.37％，全年合併營收為1478.7億元，年增2.1％。

世界先進受惠客戶對面板驅動IC、電源管理晶片需求仍熱絡，去年12月合併營收達21.8億元，月增0.6％，第四季合併營收達65.96億元，符合營運目標區間值，季增0.63％，全年合併營收258.28億元，年增10.76％。

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標題：聯電、世界先進營收同創新高


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