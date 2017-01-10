南亞科上季營收季增近二成

2017-01-10

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）去年12月合併營收為42.63億元，月增6.26％、年增19.5％，創去年單月營收新高；第四季合併營收為120.95億元、季增達18.53％，全年累計合併營收416.31億元，年減5.12％。

南亞科將於本月25日舉行法說會並公布財報，南亞科去年前三季累計稅後淨利36.47億元，每股盈餘1.33元，第四季本業獲利將反映價格上漲的效益，預期將賺得比第三季多，且加上業外處分華亞科的利益挹注，法人估全年每股盈餘約達9元左右。記憶體封測廠力成（6239）去年12月合併營收達45.88億元，為單月次高，第四季合併營收為136.5億元，季增7％，創單季新高，全年合併營收達483.43億元，年增13.69％，創歷年新高水準。