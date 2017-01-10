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產品轉型有成 網通股營收上衝

2017-01-10

〔記者王憶紅／台北報導〕網通族群強強滾！除中磊（5388）去年營收創歷史新高外，智邦（2345）、智易（3596）、仲琦（2419）昨公布去年營收，同樣創下歷史新高；其中智邦、仲琦去年12月營收也創歷史新高，智易則為歷史次高。法人指出，網通族群在產品轉型、拓展新客戶有成下，預期今年營運可望持續穩定成長。

智邦去年12月營收34.18億元，年增23.79％，創歷史單月新高；全年營收293.68億元，年增18.71％，也創全年歷史新高。

智易去年12月營收22.75億元，月增40.3％，年增11.6％，創歷史次高；而全年營收239.34億元，年增19.9％，創歷史新高。

仲琦去年12月營收為10.8億元，年成長26％，月成長15％，創歷年新高，全年營收88.05億元，年成長9％，亦創歷史新高。

智邦董事長李炎松表示，今年景氣看不準且多變，但智邦會針對外在環境變化，隨時調整，而在多年前布局的產品陸續發酵下，今年希望全面性成長。

仲琦表示，北美市場DOCSIS 3.1高階產品上市，領先同業，新興市場布局成功延續對DOCSIS 3.0的需求不減，尤其自創品牌已擠進世界前三名，業務可見度相當高，加上擴廠的產能加倍及成本降低，預計2017年將會是非常忙碌的一年。

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  • 網通股智邦昨日公布去年營收，創下歷史新高。圖為智邦雲端Wi-Fi設備產品。（資料照）

    網通股智邦昨日公布去年營收，創下歷史新高。圖為智邦雲端Wi-Fi設備產品。（資料照）

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