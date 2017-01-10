《台股青紅燈》賓士的台灣奇蹟

2017-01-10

■費特曼

去年台灣車市銷售規模近44萬輛，其中豪華車品牌雙B（BENZ+BMW）合計銷售近4.4萬輛，幾乎是每賣出10輛新車就有1輛是雙B；若單以BENZ（俗稱賓士）去年在台灣賣出約2.5萬輛來看，銷售首度擠進前5大品牌之林，市占率達5.7%，打掛本田、福特及現代等一票全球前10大品牌，台灣可說是除BENZ的母國德國之外，全球銷售密度最高的國家，也算是一種台灣奇蹟！

我國近幾年來經濟成長率（GDP）陷入平庸困境，多在保1、保2邊緣痛苦掙扎，但就算民間消費成長力道減弱，近5年來，雙B在台銷售與市占幾乎是一路往上衝，更別說是千萬元等級的超跑更是倍數成長。

從BENZ品牌來看，2015年全球車市銷售規模約8870萬輛，BENZ約187萬輛，市占率僅約2%，以銷售「量」來看，排不進前10大品牌；但在台灣卻擠進前5大品牌之林，若以銷售「值」來估算，排名還會更高。

當然，雙B近幾年來引進A系列、1系列等更多入門車款來台銷售，是推升其在台灣占有率快速提升原因，但從去年BENZ C、E系列及BMW X5依然賣得強強滾來看，台灣「好野人」絲毫不受景氣影響，對豪華進口車的購買力是有增無減。

所謂一粒沙看世界，一個微不足道的現象背後是有很多故事的。為何台股、房市等成交量凍，BENZ還賣得這麼好？

台灣勞工走不出低薪困境，且產業陷入代工低毛利瓶頸，還是有那麼多人買得起雙B、甚至超跑？黑道猖獗、毒品日增，是否也有關連？這一大堆疑問，正凸顯出台灣待解決的問題太多了。