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《國際現場》中信、凱雷 接下中港麥當勞

2017-01-10

〔編譯王惠慧／綜合報導〕麥當勞昨與私募股權投資鉅子凱雷投資集團（Carlyle）、中國中信集團（Citic）等組成的財團達成協議，以20.8億美元出售中國特許加盟店約80%股份，麥當勞則仍保留20%股份。

麥當勞聲明指出，該公司與合作夥伴計畫在未來5年內，於中國較小型市鎮新設1500家店面。中國市場研究集團分析師卡芬達（Ben Cavender）指出：「中信集團和凱雷的資源，將能協助麥當勞在中國市場迅速擴張，並翻新舊店面。」

根據協議內容，中信集團、中信資本公司將聯合持有麥當勞中國特許加盟店52%股份，凱雷則將持有28%，這項交易將讓上述公司在中國和香港掌握1750家麥當勞門市，未來將專注在菜單上的創新及電子化的零售和送餐方式。

彭博報導，麥當勞在中國市場正面臨激烈競爭，旗下擁有肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）等知名品牌的百勝中國（Yum China）及星巴克計畫在同一時期拓展3000家店面，約為原先店面數量的2倍。

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  • 麥當勞出售中國、香港特許加盟店約80%股份。（法新社）

    麥當勞出售中國、香港特許加盟店約80%股份。（法新社）

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