蘋果 全球市值最大企業

2017-01-10

〔編譯王惠慧／綜合報導〕《日經新聞》報導，2016年全球股票市值前1000大企業中，前12強全為美國企業，蘋果市值年增6%居首位；台灣企業共占11名，表現最好的是台積電，市值年增28%，名次自2015年的55名上升至47名。

該份名單為《日經新聞》旗下金融投資週刊《日經Veritas》，根據QUICK FactSet數據，以去年12月26日117.14日圓兌美元匯價計算後排名。

台灣企業在榜上共占11名，較2015年占9名略微成長，台積電為台企中排名最高，市值年增28%至16.95兆日圓，名次也從去年的55名上升至47名。在去年收購日本夏普的鴻海，排名則從263名上升到227名，股票市值5.26兆日圓。

報導指出，以產業別而言，IT企業表現尤其亮眼，美國科技業龍頭蘋果（市值72.78兆日圓）、Google母公司Alphabet（市值64.35兆日圓）及微軟（市值57.60兆日圓）強佔前3名，另外，英特爾、三星電子及台積電股票市值皆大幅成長。

台積電居全球47名

在全球股票市值前1000大企業中，美國企業強占榜上逾3分之1名額共370家，日本企業占91家，中國企業占81家。報導指出，美國股票取得絕佳表現，主要原因全球電子商務蓬勃發展，美國矽谷公司在其中更顯活躍，加上市場普遍認為美國經濟正轉強。

亞洲方面，股票市值最高企業為三星電子，市值27.45兆日圓，排名13，較去年排名29大幅度成長。中國企業則因國內需求放緩、生產過剩及不良貸款等問題持續延燒，表現不佳，上榜企業數量較去年減少13家，中國工商銀行、中國農業銀行等銀行股票市值銳減，排名大降，保險股中國人壽保險、中國平安保險，股票市值也分別萎縮20%、10%。