降低iPhone組裝成本 鴻夏傳在河南設OLED廠
2017-01-10
〔編譯王惠慧／綜合報導〕《日經亞洲評論》報導，傳鴻海與夏普為降低組裝iPhone的運輸成本，計畫投資至少1000億日圓（8.54億美元），在中國河南省鄭州市設立生產智慧型手機用OLED面板工廠。
外傳蘋果今年推出的智慧型手機iPhone將搭載OLED螢幕，報導指出，由於鴻海在鄭州擁有一間iPhone組裝廠，因此若將生產OLED面板的工廠設在同一地區，將可節省運輸等其他成本，使鴻海和夏普更能與其他組裝廠及零件商對手展開競爭。
夏普此前在OLED的投資金額達2000億日圓（約20億美元），為鴻海在接手夏普營運後的市場戰略之一，其中包括計畫在2018年於日本大阪府堺市工廠設置OLED面板試產產線。
報導指出，最初鴻海和夏普原本計畫在日本設廠生產OLED面板，但由於中國政府以各種方式提供大量補貼和支持，目前鴻夏已經將生產重心移至中國；先前《紐約時報》報導，鴻海旗下富士康鄭州廠接受鄭州市政府補貼或特別待遇，至少超過15億美元，富士康鄭州廠每日組裝50萬支iPhone，全球超過一半iPhone來自該廠。
去年年底時，鴻海集團董事長郭台銘宣布，旗下SDP（堺顯示器公司）與廣州市政府簽訂協議，投資610億人民幣（約2837億台幣）在廣州設立第10.5代顯示器全生態產業園區。
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