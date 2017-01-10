川普上台 恐列中國為匯率操縱國

2017-01-10

〔編譯盧永山／綜合報導〕美銀美林駐香港的中華區首席經濟學家喬虹表示，美國總統當選人川普將中國列為匯率操縱國的可能性越來越高，此舉有2個目的，一是向美國選民交代，二是逼中國重回談判桌，解決美中貿易赤字居高不下的問題。

向美國選民交代、逼中國重回談判桌

喬虹上週發布報告指出：「現在越來越難排除川普採取保護主義的貿易政策，可能傷及貿易夥伴和美國自己的疑慮了。」

儘管美國自1994年以來將中國列為匯率操縱國，可能面臨一些技術障礙，尤其是負責的部門為美國財政部，而非白宮，對川普而言，這比其他選項更具吸引力。

川普先前仍揚言要對中國進口的產品課徵45%關稅，這是美國總統有權去做的事情，但可能引發美中貿易大戰。中國已經講明，若川普對中國產品採取懲罰性措施，就會展開報復行動，包括對美國企業進行反壟斷調查，停止美國企業對中國政府的採購案等。

相較之下，美國財政部若將中國列為匯率操縱國，未必代表美國會對中國進口產品採取具體的懲罰措施。

若美國財政部在4月和10月發布的半年度匯率報告中將中國列為匯率操縱國，將扭轉歐巴馬任內對匯率操縱國的定義。根據美國財政部去年10月發布的報告，中國只符合匯率操縱國的3項條件的1項：對美國貿易順差遠大於最低標準的200億美元，但經常帳盈餘和官方購買外匯金額都太低，不符匯率操縱國的條件。

即便如此，喬虹指出：「由於上述定義沒有法律約束，未來的美國總統不無可能要求財政部修改上述條件，或用其行政裁量權來將中國列為匯率操縱國。」此外，中國現在也一直在拉抬人民幣匯率，而非壓低人民幣匯率。

喬虹表示，川普將中國列為匯率操縱國，可能有2個目的，一是向美國選民交代，二是逼中國重回談判桌，解決美中貿易赤字居高不下的問題。去年截至11月為止，美中貿易赤字高達3190億美元。

但美中的關係將產生更深的裂痕，危及投資人信心，並衝擊全球金融市場。喬虹表示：「我們認為中國一開始會向國際貨幣基金（IMF）抗議美國的舉動，但不會立即採取強烈的報復措施。不過，就算是言詞交鋒，也會危及全球投資人的信心。」