英首相梅伊表態硬脫歐 英鎊應聲下挫

2017-01-10

〔編譯盧永山／綜合報導〕受到國際政治風險升高，美國上個月薪資出現反彈，可能促使聯準會加快升息速度影響，美元恢復漲勢，英鎊則貶至10週以來最低，土耳其里拉跌至紀錄最低，韓元、墨西哥披索等其他新興市場貨幣也走低。

美元恢復漲勢

倫敦時間週一近午盤，英鎊兌美元貶至1英鎊兌1.2159美元，為去年10月31日以來最低，因英國首相梅伊日前受訪表示，在與歐盟談判時，英國將把控制移民擺在取得歐盟單一市場這個議題之上，顯示梅伊又重回「英國將硬脫歐」這個論調，可能導致英格蘭銀行維持超低利率更久的時間，使英鎊欲振乏力。

土耳其將於4月初舉行修憲公投，決定是否把現行議會制改為總統制，可能導致土耳其政局陷入嚴重混亂。週一土耳其里拉兌美元一度重挫2.2%。而隨著南北韓互嗆，雙方的緊張情勢升高，韓元兌美元收盤大跌1.3%。週一香港離岸人民幣兌美元匯率下跌0.4%，上週五也下跌0.9%。週一中國人民銀行將人民幣兌美元中間價下調0.9%。

政治不確定 影響力增

週一MSCI新興市場貨幣指數下跌0.4%，為去年12月15日以來單日最大跌幅。

加拿大皇家銀行駐倫敦全球外匯部門主管柯爾（Adam Cole）表示，與從前相比，近來政治對外匯市場更具影響力，目前有很多政治不確定因素。

此外，美國去年12月新增就業人數放緩，失業率小幅上升，但平均時薪較2015年同月上漲2.9%，為2009年以來最快增速，顯示美國就業市場趨緊，加上川普政府將實施財政刺激措施，將促使聯準會加快升息速度，美元預料將繼續走強。

加拿大豐業銀行駐新加坡外匯策略師高奇表示，由於市場預期聯準會將升息多次，未來幾週美元將恢復對新興亞洲貨幣的漲勢，但如果美國經濟數據轉弱，或聯準會官員對美元太強表達疑慮，不排除美元可能出現拉回的風險。