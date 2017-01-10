英首相梅伊表態硬脫歐 英鎊應聲下挫
〔編譯盧永山／綜合報導〕受到國際政治風險升高，美國上個月薪資出現反彈，可能促使聯準會加快升息速度影響，美元恢復漲勢，英鎊則貶至10週以來最低，土耳其里拉跌至紀錄最低，韓元、墨西哥披索等其他新興市場貨幣也走低。
美元恢復漲勢
倫敦時間週一近午盤，英鎊兌美元貶至1英鎊兌1.2159美元，為去年10月31日以來最低，因英國首相梅伊日前受訪表示，在與歐盟談判時，英國將把控制移民擺在取得歐盟單一市場這個議題之上，顯示梅伊又重回「英國將硬脫歐」這個論調，可能導致英格蘭銀行維持超低利率更久的時間，使英鎊欲振乏力。
土耳其將於4月初舉行修憲公投，決定是否把現行議會制改為總統制，可能導致土耳其政局陷入嚴重混亂。週一土耳其里拉兌美元一度重挫2.2%。而隨著南北韓互嗆，雙方的緊張情勢升高，韓元兌美元收盤大跌1.3%。週一香港離岸人民幣兌美元匯率下跌0.4%，上週五也下跌0.9%。週一中國人民銀行將人民幣兌美元中間價下調0.9%。
政治不確定 影響力增
週一MSCI新興市場貨幣指數下跌0.4%，為去年12月15日以來單日最大跌幅。
加拿大皇家銀行駐倫敦全球外匯部門主管柯爾（Adam Cole）表示，與從前相比，近來政治對外匯市場更具影響力，目前有很多政治不確定因素。
此外，美國去年12月新增就業人數放緩，失業率小幅上升，但平均時薪較2015年同月上漲2.9%，為2009年以來最快增速，顯示美國就業市場趨緊，加上川普政府將實施財政刺激措施，將促使聯準會加快升息速度，美元預料將繼續走強。
加拿大豐業銀行駐新加坡外匯策略師高奇表示，由於市場預期聯準會將升息多次，未來幾週美元將恢復對新興亞洲貨幣的漲勢，但如果美國經濟數據轉弱，或聯準會官員對美元太強表達疑慮，不排除美元可能出現拉回的風險。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 自我設限 台美關係難脫一中桎梏
- 花蓮縣定古蹟檢察長宿舍整修 開工
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Academic charged with corruption
- 「美國現任政府的人」也在場…蔡的午餐會 我方有不能說的無奈
- 捐鞋做公益 兼挺MIT
- 自由廣場》想起26年前德國見聞
- （全國最多） 成大七教授 獲吳大猷先生紀念獎
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 中研院 重建技轉紅線 新規範預計上半年上路
- 「小班弟」獎不完 靠《曼徹斯特》連奪37個影帝
- 〈生活OK繃〉中西合璧 包子變漢堡
- 青少年塗鴉？ 9千萬景觀橋墩當留言板
- 春節垃圾清運 彰投除夕不打烊
- 〈Nene的異想花園〉愛情地平線
- 台南將軍馬沙溝3D彩繪 吳清友故居也畫3幅
- 2025非核家園 北台8縣市首長推綠能產業
- 7年減債46億餘 嘉市債務管理冠全國
- 大帝進萬球 騎士險翻船好糗
- 醫拿7成回扣 藥商自爆有利可圖就給
- 〈12星座戀愛占卜〉2017愛情危機大預測（上）
- 疑俄散播假新聞影響選舉 德謹慎調查
- 免費職業試探育樂營 報名開跑
- 雙潭桐花立體壁畫 三義新亮點
- 南鐵地下化邁大步 仁德段發包
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 〈愛情隨堂考〉你有長輩緣嗎?
- 辦桌主題展 用眼睛嘗美味
- 澎湖5女燒炭 木炭媽媽買的
- 星討裝甲車 中國又扯一中
- 主持60年 就職司儀被川普開除
- 浩鼎案 翁啟惠涉貪污起訴
- 淡水今晨低溫13.6度 週五還有冷氣團來襲！
- 離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山
- 徐永年升任醫管會執行長 呂宗學掌衛生局
- 遊台北兼圍爐 三重獨老好樂
- 春節澎湖班機 民航不足軍機將支援
- 莫因翁失足 扼殺創新腳步
標題：英首相梅伊表態硬脫歐 英鎊應聲下挫
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email