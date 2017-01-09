《星期專訪》川普效應 加大台商自中國搬移動力 葉銀華︰政府應祭優惠 招回台商

2017-01-09

記者鄭琪芳／專訪

美國總統當選人川普即將上任，交大財金所教授葉銀華認為，川普政策可望吸引資金回流及部分製造業回美設廠等，有助於推升美國經濟成長，美國經濟好轉對台灣是正面的，但台灣可能被列入匯率操縱國或受到美中貿易戰波及；因此，川普政策對台灣的正面與負面效應已互相抵銷。

葉銀華指出，川普效應將會加大台商自中國搬移的動力，而在台商轉移的過程，若台灣無法吸引一些台商回來，川普效應對台灣的影響就會是負面大於正面。他說，包括一例一休、勞保費調高、營所稅提高等，都會影響台商投資的意願，建議政府提出相關優惠政策，例如只要回來購買自動化機器設備就給予租稅減免等。

問：外界原本將川普當選視為「黑天鵝」，川普即將上任，對全球金融及經貿的影響為何？

答：原本大家對川普當選覺得恐慌，開票當天股市真的大跌，但只有一天，後來反而變成川普帶來希望，這個希望來自川普的政策，包括減稅、擴大基礎建設、製造業回流、鬆綁金融管制等。所以，川普當選以來，美股漲了近十％、美元相對升值，但最近股市稍微平穩下來、美元也貶值一些；「川普希望」已反映在股匯市，接下來就要看川普的政策。

中美貿易戰 台商會被掃到

「川普經濟學」很重要的一點，就是反思全球貿易，以前大家都說貿易讓兩國受惠，沒考慮到產業外移問題，像「台灣接單、海外生產」，就對勞工、就業造成影響。雖然現在美國就業不錯、失業率低，但勞動參與率一直下降，為了吸引製造業回流，川普真的會降稅，但降稅幅度應不會像原本講的那麼大，因為美國財政狀況不好，財政擴張政策空間有限。

雖然美國製造業不可能大量回流，因為成本差了八倍、十倍，但有些自動化的、貼近市場的，可能提高在美設廠意願，而且至少可以減少產業外移，加上川普要擴大基礎建設，所以今年美國經濟可望溫和上漲；預期Fed（聯準會）今年升息二至三次、每次一碼，等於升息○．五至○．七五個百分點，資金將回到美國，所以大家期待今年美股是比較高的水準，美元則是相對升值。

不過，「川普希望」也帶來「川普風險」，第一個就是「川普通膨」，通膨之後美元升值，對美國貿易又是一個傷害，且會加劇貿易摩擦；所以川普用的商業部長、貿易委員會等，都是比較偏向保護政策的；但也有人認為，美國一直都把貿易當成談判籌碼，不會真的課徵懲罰性關稅，但接下來的貿易衝突還是難免。

川普絕對會進行貿易戰，絕對會挑戰中國，但他會隨時修正，選民也不會怪他，因為他本來就不是傳統型政治人物。現在要讓川普的支持率不要大幅下滑，就是製造一些亮點，例如福特、蘋果回美設廠；然後是資金回流，但錢會跑得比實質投資快，所以會有「川普泡沫」。因此，川普政策實施後，預期今年上半年美國經濟不錯，下半年大概就平緩，明、後年則看得比較弱一點，因為這是會引發通膨的經濟成長模式，明年「川普泡沫」可能就會形成。

若無2成回流 台灣反受害

問：「川普經濟學」將對台灣造成什麼影響？

答：川普的貿易戰會對著中國，台灣就會被影響。川普認為中國操縱人民幣，台灣也可能被列入；川普可能對中國出口採取防衛措施，台灣也會被掃到，因為許多台商從中國出口。因此，川普當選後，美股漲了近十％，台股幾乎沒什麼漲，對台灣而言，川普希望被川普風險抵銷了，美國經濟好轉對台灣是正面的，但台灣可能被列入匯率操縱國或被貿易戰波及，所以台股是平盤表現，因為正面與負面效應抵銷。

川普打貿易戰是要對選民交代，因為一般民眾真的認為中國跟亞洲國家搶走他們的工作，但我不認為貿易戰會全面開打，那麼重的懲罰性關稅將導致兩敗俱傷；不過，川普可藉此拉高談判籌碼，例如中國對出口有一些隱性補貼，必須吐一點回去給美國。因此，中國對美出口勢必減緩，台灣很多「三角貿易」（台灣接單、中國生產）會被影響，現在台商在中國要被查稅，貿易戰又會被掃到。

另外，Fed升息在所難免，Fed主席葉倫今年可能是任期最後一年，她本來就將利率正常化當成目標。Fed升息加上川普降稅，資金會被吸引到美國，對亞洲國家及新興市場是不好的訊號。

問：面對即將來臨的「川普效應」，企業及政府應如何因應？

答：中國生產成本提高，還有查稅，現在又有貿易戰，台商可以的就到美國，如果品牌供應鏈要求你去，勢必得配合去美國設個廠，但這是少數，大部分可能移往東南亞，其實台商早就這樣做了。現在的問題是，怎麼沒有吸引台商回來？

事實上，以目前的政策，我也不願意回來。企業生產要有彈性，一例一休上路，台灣怎麼加班？成本增加多少？而且，今年要年金改革，年金是要改革，但勞保費率要提高到十八．五％，雇主負擔七成；加上營所稅可能提高，企業負擔就更重。台灣在最好的時候沒有做一些改革，現在不好又要做很多改革，但現在體質無法禁得起，所以每次改革引發的負面都大於正面，像一例一休。

我們現在可說在一個懸崖裡，過去成功的已經搬走了，現在想要創新，創新是要做，但要驅動經濟沒那麼快，四年、八年也不一定看到效果。台灣還是要有製造業，川普效應加大台商搬移動力，這一波台商的搬移，如果十％去美國，我們要想辦法至少吸引二十％回來，但目前的政策造成困難。

如果沒有辦法吸引台商回來，川普效應對台灣的影響就是負面大於正面，因為在台商轉移的過程，台灣沒有分到。我們要想辦法吸引一些台商回來，例如弄一個特區或工業區，提供租稅優惠等，現在先不要談稅改，把一年超徵的稅收一千多億元，拿來做一次性或特別性降稅，例如，只要回來台灣買自動化機器設備就給予租稅減免。

台灣接單、海外生產 須改變

我們要承認一個事實，台灣還是需要製造業及出口，這是經濟的最大驅動，然後再帶動內需消費。台灣經濟病因出在「台灣接單、海外生產」，ＧＤＰ分配資方的比率提高、分配勞工的比率降低，就是三角貿易造成的，台灣經濟衰退的根源就在這裡，雖然「台灣接單、海外生產」有賺錢，但沒在台灣生產，所以勞工沒有分到，只有企業分到。

問：今年英國將啟動脫歐，後續影響為何？今年是否還會出現其他「黑天鵝」？

答：英國脫歐三月啟動，為時兩年，對英國影響比較大，英國原來是歐洲金融中心，有些企業在那邊設歐洲總部，一旦脫歐，沒有關稅減免好處，可能就跑到法蘭克福、巴黎等。至於對歐盟的影響，單單一個國家脫歐影響不大，但今年德國、法國及荷蘭都有大選，這是歐盟很重要的三國，選舉結果若是極右派勝出，可能產生變數，影響歐元區的穩定。

今年還有一個變數，就是中國債務問題，中國經濟遠比官方數據差，加上明年十九大換屆，所以中國一直想拉抬股市、塑造一個榮景，現在嚴格管制資金外移，就是一個警訊；中國還有房地產泡沫問題，所以現在又開始管制，但可用的工具愈來愈少。中國債務問題加上房地產泡沫，我不敢稱為「黑天鵝」，但確實會抑制中國經濟成長，這些風險會因為川普效應而加大，因為川普要跟中國抗衡，台灣就會被掃到。