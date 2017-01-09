電業法今協商 拚本週三讀

2017-01-09

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院今（週一）將協商「電業法修正草案」，在朝野黨團皆有週三前完成修法之共識下，綠能發電可望獲得優先調度、輸配電費優惠、直接銷售等鼓勵，全面進入台灣的輸配電網。

草案給予再生能源發電許多優惠。包括在電力系統安全穩定下，應優先調度綠電；輸配電業者得依電力排碳係數，優惠輸配電費用；綠電可直接售予用戶，若使用再生能源的自用發電設備，亦可全額銷售。

另，發電業來自非綠能發電業部分的純益，只要超過實收資本總額十％，就應提撥超出部分的半數；超過二十五％之部分，則應全數提撥。這筆提撥款的半數須用於維護機組、投資環保設備，半數應投資再生能源。

為穩定電價，草案也設立電價穩定基金，由台電、政府及發電業者共同出資。對於廢核，草案明定核電廠應於二○二五年全面停止運轉。

不過，對於電業管制機關，有別政院版草案指定為經濟部能源局，國民黨立委王惠美要求應在五年後另設獨立機關；電價審議機制、審議委員會，朝野立委也各有立場。

民進黨立委管碧玲指出，部分環團認為，草案不分發電模式都規定要有備用供電容量，這對剛起步的綠電業會是很大的負擔，等於他們得向台電購電才能符合規定。此外，草案將發電業定義為非公用事業，也把綠電業排除在政府對公用事業的獎勵之外。

立法院國民黨團總召廖國棟憂心，若要在二○二五年全面廢核，綠電有辦法撐起這二十％的供電缺口嗎？政府應有更積極的鼓勵措施才對。他也質疑，在台灣全面廢核的同時，放在蘭嶼的核廢料也該一併清理完畢；要就同時完成，不然就別設定這個目標，底線是要有附帶決議。

立法院民進黨團總召柯建銘表示，備用容量是否可排除綠電，這可再做調整，或許會設定發電量門檻；而未來會有許多民間業者投入綠電，若續將發電業視為公用事業，環境敏感地區會首當其衝。