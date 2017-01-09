老麵店假日不休 生意增2至3成

2017-01-09

〔記者張聰秋／彰化報導〕一例一休雖增加僱主負擔，但週六、日放假的勞工變多，外食機會也變多，假日照常營業的餐飲業，生意反而變好。

彰化大多數工廠和店家，現假日都因薪資成本驟增而休息因應，就連傳統市場修改衣服的老店，也開始固定在星期日休息。

彰化市民權市場一家裁縫店，因師傅技術好、收費合理，生意一直不錯，連假日都要開店，才應付得了顧客的需求；但一例一休實施後，週日選擇休息，一來老師傅可以喘息，同時也讓員工放假。

不過，餐飲服務業因應休假外食人口的增加，假日變成做生意的「旺日」。彰化市民族路一家老字號麵店，平常生意就很好，一例一休實施後，營業時間照常，昨天近中午用餐時間，店門口已大排長龍，內用外帶人群進進出出，讓生意強強滾。

不少老主顧從排隊等候時間推算說，老麵店假日生意比以往增加了二、三成，這也是拜休假變多的「福氣」。