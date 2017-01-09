老麵店假日不休 生意增2至3成
2017-01-09
〔記者張聰秋／彰化報導〕一例一休雖增加僱主負擔，但週六、日放假的勞工變多，外食機會也變多，假日照常營業的餐飲業，生意反而變好。
彰化大多數工廠和店家，現假日都因薪資成本驟增而休息因應，就連傳統市場修改衣服的老店，也開始固定在星期日休息。
彰化市民權市場一家裁縫店，因師傅技術好、收費合理，生意一直不錯，連假日都要開店，才應付得了顧客的需求；但一例一休實施後，週日選擇休息，一來老師傅可以喘息，同時也讓員工放假。
不過，餐飲服務業因應休假外食人口的增加，假日變成做生意的「旺日」。彰化市民族路一家老字號麵店，平常生意就很好，一例一休實施後，營業時間照常，昨天近中午用餐時間，店門口已大排長龍，內用外帶人群進進出出，讓生意強強滾。
不少老主顧從排隊等候時間推算說，老麵店假日生意比以往增加了二、三成，這也是拜休假變多的「福氣」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 一例一休
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議
- 會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉
- 日鐵道迷愛「藍皮列車」 南迴線搭了9次
- 蘇、林完成「役」務 開訓「亮」點
- 【台語時間】 劉靜娟／醬菜和甕仔
- 自由廣場》台大論文造假的殺傷力
- 廖國棟：黨產議題 詹啟賢不受洪信任
- 空污、溫差大 易誘發心肌梗塞
- 工藝師修護 百年鑾轎風華再現
- 結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
- 蔡總統與美參議員克魯茲會談
- 雪梨女網賽 雙詹首輪吞敗
- 百貨賣場安檢 大統封閉逃生口挨罰
- 施易男事母至孝 新歌藏孝心
- 自由廣場》北農別拿菜籃族當祭品
- 〈戀愛翹翹板〉結婚承諾一再跳票 催婚被當無理取鬧
- 兒遭虐待 父虐保母夫報復
- 中寮銀髮好愛演 敬老圍爐秀自己
- 自由廣場》高三生家長 感慨萬千
- 維納斯的呢喃（1／9～1／15）
- 鼓鼓誤會大了 大喊：不要碰我下面！
- 蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會
- 明星走了 殺人鯨表演秀停了
- 老公住院她車震 車牌洩姦情
- 伊朗前總統拉夫桑雅尼病逝 享壽82歲
- 中國漁船又撈過界 船長自斷3指求饒
- 斥時力變「國運昌隆黨」 馮光遠宣布退黨
- 鸞山梅花 17日才進入盛開期
- 吃感冒藥後開車 7旬翁恍神撞18機車
- 入冬最強冷空氣 週末濕又冷
- Jari-Matti Latvala 加盟GAZOO Racing WRC車隊
- 〈戀愛絮語〉星座之：巨蟹男是杯麵
- 「嘟嘟」扛開幕戰 盼10全10美
- 流感疫情升溫？ 雲林10天爆3起
- 〈異同OPEN講〉同性婚姻立法 要的就是尊重
- 逆境勤學向上 兄弟先後獲普仁獎
- 冷眼集》明人竟說暗話
- 視障學鋸琴 跳脫禁錮走出新路
- 八隻土雞遭斷頸案 逮兇嫌鳳頭蒼鷹
- 媽媽來看球！于煥亞給力 斷勇士3連勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老麵店假日不休 生意增2至3成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分