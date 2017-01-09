清潔隊加班費增加 採補休因應

2017-01-09

〔記者劉濱銓、陳鳳麗、佟振國、王駿杰、張聰秋、張存薇、游太郎／綜合報導〕一例一休上路，公務機關也受衝擊。主要是各地方政府聘僱的適用勞基法的清潔隊員等人力，可能因假日加班須增加加班費，引發部分財政較吃緊的縣市政府擔心財政更加拮据。不過，因清潔隊大多早就實施週休二日，故普遍反應衝擊不大，應可應付。

南投縣十三鄉鎮市清潔隊共約五八○人，每年共列一八三萬五千元加班費預算，一例一休上路後，估計加班費會增三倍多、到六一二萬九千元；部分財政拮据的公所擔心加班費編列不足，未來只能用補休假方式因應。

而假日遊客人潮多、垃圾量也多的彰化縣鹿港鎮，鎮長黃振彥指出，因應農曆春節湧進的人潮，公所在二月六日之前，會按照以往收取垃圾時間，二月七日之後會則採週三、週日停收垃圾，這兩個月增加的加班費用估約六十萬元，尚可應付。

新竹市政府人事處估計，為支付清潔隊和公有停車場收費員的加班費，恐年增一千萬元支出，目前仍在研議追加預算，不排除調整或縮短停車收費時間因應。

包括台東、花蓮、彰化等地相關主管則都指出，清潔隊員早已實施週休二日，加班情況本來就不多，若遇特殊節日需加班清運垃圾，也會妥善排班、鼓勵補休，該給的加班費會依規定發給。