通膨蠢動 央行Q2恐提前升息
2017-01-09
一例一休＋油價飆 衝擊大
〔記者盧冠誠／台北報導〕一例一休造成通貨膨脹蠢動，國際油價又試圖挑戰每桶六十美元大關，且美國聯準會（Fed）重啟升息循環，市場預期，腹背受敵的中央銀行，恐提前於第二季調升利率。
央行去年第三季終結降息循環，外界原本評估，因台灣產出缺口仍為負，至少上半年都難跟隨Fed升息步伐；不過，一例一休帶給國內通膨的衝擊超乎預期，對以維持物價穩定為最優先考量的央行來說，將倍感壓力。
穩定物價 央行腹背受敵
針對一例一休實施後的當前物價情勢，央行總裁彭淮南日前於行政院記者會表示，根據中華經濟研究院估計，對今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率將增加○．二至○．四個百分點，預期全年通膨率約一．二六至一．四六％，尚在可接受範圍內。
但彭也強調，若ＣＰＩ年增率超過二％會有動作，央行必要時將採行妥適因應措施，包括利率調整、貨幣數量控制等。
除一例一休外，國際油價對今年物價影響也是另項重要因素，彭淮南於去年十二月央行理監事會議時指出，如果油價不是五十美元，而是六十美元的話，台灣物價就會高一點。
主計總處去年十一月下旬預估今年ＣＰＩ年增率僅○．七五％，當時設定的油價為四十七．五美元，對比近期國際油價已漲至約五十五美元，通膨率的預估值勢必會再上修。
防範通膨預料成為全球央行今年貨幣政策的焦點，甚至迫使Fed加快升息，而台灣還得面臨一例一休的內在干擾，一旦物價情勢變得更加嚴峻，央行提前祭出緊縮性貨幣政策的機率將大增。
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