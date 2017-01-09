全球連鎖餐廳一哥 星巴克可能超越麥當勞
編譯盧永山／特譯
1992年上市的星巴克已是公認的連鎖咖啡店之王，如今該公司有望超越麥當勞，成為全球市值最高的連鎖餐飲業霸主，2021年以後全球店面更有機會突破5萬家，超越目前所有連鎖餐飲業者。
野村證券知名的餐飲業分析師卡利諾斯基（Mark Kalinowski）日前發布研究報告預估，10月2日結束的2017會計年度，星巴克全球店面數量將增加8.4%，同店銷售金額也將成長5%以上。
而根據星巴克自己公布的財測，2017會計年度營收將出現雙位數成長，全球可比較店面銷售額（comp-store sales）成長5%，每股獲利2.09至2.11美元。
星巴克銷售金額至少成長5%
星巴克在去年12月舉行的法說會上公布新版「5年戰略計畫」，預估未來5年，每年的營收將成長10%，每股獲利將成長15%至20%，全球可比較店面銷售額則成長5%。過去28季的26季，星巴克的同店銷售金額至少成長5%，麥當勞的營收卻持續下滑。
卡利諾斯基表示，飲料業的發展空間更大，競爭更少，這使得星巴克比麥當勞和其他以食品為主的競爭對手更具優勢。此外，星巴克推出的高階品牌「臻選」（Starbucks Reserve），也有機會以較高的定價，為該公司帶來30億美元的營收。
卡利諾斯基指出：「我們認為星巴克取代麥當勞，成為全球市值最高的連鎖餐飲業者，只是時間早晚的問題。」
這個預測雖然大膽，但華爾街普遍看好星巴克後市，卻是不爭的事實。根據彭博調查，33名分析師中有29名推薦買入星巴克股票。相反的，儘管伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）2015年擔任麥當勞執行長以來，該公司股價已上漲約30%，追蹤麥當勞的35名分析師中，建議買進該公司股票的僅有15人。
不過，要想從麥當勞手中搶走市值第1的寶座，星巴克還有一段路要走。今年1月5日，星巴克股價收在56.46美元，市值來到821.6億美元，麥當勞股價收在119.7美元，市值達994億美元，兩者的市值差距仍逾170億美元。
此外，麥當勞已砸巨資狂打「麥咖啡」（McCafe）品牌，在所賣的咖啡飲品中增加南瓜肉桂拿鐵，並全面更換要價1.2萬美元的espresso咖啡機，希望與星巴克爭搶市場。
星巴克2016會計年度在全球增加2043家店面，目前擁有約2萬5000家店面，預期2017會計年度將增加2100家店鋪，預估2021年時全球將增加1萬2000家店面，使店面總數來到3萬7000家。卡利諾斯基認為，2021年後星巴克的全球店面數量可能超越5萬家。
截至2016年9月底，麥當勞全球店面達3萬6615家，2016年Subway在全球有4萬4000多家店面，暫居全球連鎖餐飲業者之冠。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議
- 會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉
- 日鐵道迷愛「藍皮列車」 南迴線搭了9次
- 蘇、林完成「役」務 開訓「亮」點
- 【台語時間】 劉靜娟／醬菜和甕仔
- 自由廣場》台大論文造假的殺傷力
- 廖國棟：黨產議題 詹啟賢不受洪信任
- 空污、溫差大 易誘發心肌梗塞
- 工藝師修護 百年鑾轎風華再現
- 結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
- 蔡總統與美參議員克魯茲會談
- 雪梨女網賽 雙詹首輪吞敗
- 百貨賣場安檢 大統封閉逃生口挨罰
- 施易男事母至孝 新歌藏孝心
- 自由廣場》北農別拿菜籃族當祭品
- 〈戀愛翹翹板〉結婚承諾一再跳票 催婚被當無理取鬧
- 兒遭虐待 父虐保母夫報復
- 中寮銀髮好愛演 敬老圍爐秀自己
- 自由廣場》高三生家長 感慨萬千
- 維納斯的呢喃（1／9～1／15）
- 鼓鼓誤會大了 大喊：不要碰我下面！
- 蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會
- 明星走了 殺人鯨表演秀停了
- 老公住院她車震 車牌洩姦情
- 伊朗前總統拉夫桑雅尼病逝 享壽82歲
- 中國漁船又撈過界 船長自斷3指求饒
- 斥時力變「國運昌隆黨」 馮光遠宣布退黨
- 鸞山梅花 17日才進入盛開期
- 吃感冒藥後開車 7旬翁恍神撞18機車
- 入冬最強冷空氣 週末濕又冷
- Jari-Matti Latvala 加盟GAZOO Racing WRC車隊
- 〈戀愛絮語〉星座之：巨蟹男是杯麵
- 「嘟嘟」扛開幕戰 盼10全10美
- 流感疫情升溫？ 雲林10天爆3起
- 〈異同OPEN講〉同性婚姻立法 要的就是尊重
- 逆境勤學向上 兄弟先後獲普仁獎
- 冷眼集》明人竟說暗話
- 視障學鋸琴 跳脫禁錮走出新路
- 八隻土雞遭斷頸案 逮兇嫌鳳頭蒼鷹
- 媽媽來看球！于煥亞給力 斷勇士3連勝
標題：全球連鎖餐廳一哥 星巴克可能超越麥當勞
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email