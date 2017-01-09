中國購物商場過剩 引爆零售業危機
編譯王惠慧／特譯
《華爾街日報》報導，隨著愈來愈多中國消費者不選擇上街購物，而透過網路進行消費，包括中國重慶市等地區的購物中心數量明顯過剩，凸顯中國零售經濟面臨嚴重資源配置錯誤的問題。
消費者愛網購 購物中心空蕩蕩
報導指出，「重慶萬象城」去年末節慶時節，佈置各種耶誕氣氛裝飾，但購物中心內卻空蕩蕩，沒幾個人在購物。在商場內接受該報訪問的消費者表示，她經常上網購買鞋子、衣服甚至生活用品，幾乎所有的消費都在淘寶完成，若同商品在商場與網路價差很大，則會選擇在網路上購買。
根據房地產公司世邦魏理仕集團（CBRE Group）統計，2015年重慶市正在興建的購物中心面積總和達370萬平方公尺，約是美國紐約正在興建的購物中心面積規模的10倍，也是全世界興建面積總和最大的地方。諷刺的是，幾十座購物中心尚未開業，連鎖商場百盛（Parkson）在重慶萬象城內的百貨據點已經歇業。報導指出，5年來，房地產開發商不停地以創紀錄的速度推出新的購物中心，認為中國的中產階級激增，將大大促進買氣，對購物中心的需求也會有所成長。
重慶購物中心 過度建設超越一線城市
重慶零售業的主要問題是「過度建設」，房地產公司仲量聯行（Jones Lang LaSalle）指出，2015年重慶市城市消費者的購物面積每人超過2平方公尺，相較之下，北京及上海等一線城市的平均值是每人0.5平方公尺。
房地產商並未考量到，許多中國的消費者已經跳過實體店面，直接透過網路購物，對於購物中心的需求，並非他們當初預估的強勁。
商場內空店面多 租金停滯
根據市場調查機構eMarketer調查，大約2年前，中國網購市場規模超越美國，預估在2016年可望達8990億美元，約占全球網購規模的一半。2015年中國網購銷售額占零售業整體銷售額的12%-13%，預估2016年此一數字將達18%。
《華爾街日報》指出，綜觀整個中國，由於租金停滯，許多城市購物商場的空屋率持續在升高，1990年代起在中國活躍的外資房地產商，包括恒隆地產、凱德集團（CapitaLand）皆承認中國零售市場開始出現風險。恒隆地產指出，中國購物中心「正經歷難關」，去年上半年租金下滑了2%。
報導指出，百貨商場將首當其衝，恐面臨一波關店潮，去年上海老牌台資百貨公司、經營逾20年的太平洋百貨淮海路店黯然熄燈，在重慶萬象城內的萬象城百盛店發出關閉通知，新世界百貨也傳出嚴重財務虧損。新世界百貨在去年財報中寫到，未來幾年由於購物中心大量林立，以及網路購物的衝擊，競爭將更加困難。
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標題：中國購物商場過剩 引爆零售業危機
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