MIT闖外銷 政府助力很重要
2017-01-09
記者葛祐豪／專題報導
台灣是外銷導向的國家，吳昭文呼籲新政府應積極招商，提升投資案審核速度，只要對台灣經貿有幫助的政策，能夠加快腳步推動，提升台灣的國際競爭力。他說，卡訊電子是台灣本土企業，一直堅持原物料台灣製造；但在海外銷售部分，因產品並非消費性產品，需要適合的通路才能打進當地市場，這部分希望政府能協助業者，媒合合適的廠商與合作機會。
中廠搶外銷 政府補助多
吳昭文說，卡訊在對岸的競爭廠商「台電」，中國政府傾全力扶植，國家標案都是以國產為優先，卡訊挾著MIT的優良品質，進軍對岸卻吃虧，當地政府甚至說，「除非你們來中國設廠，否則無法與中國製競爭」，「這樣不是要逼根留台灣的業者前進中國嗎？」
吳昭文的女兒吳珮蓉，目前接班擔任卡訊的董事長。她強調，為擴展商機，卡訊常到世界各地參展，台灣政府一趟只補助台幣2萬元，中國政府補助的金額卻是整趟經費50％以上。
反觀台灣，標案時對方甚至表明要進口貨，吳珮蓉呼籲新政府，對於MIT的優良產品能大力鼓勵與扶持，如減稅、補助、輔導等相關配套措施。
傳產二代不接班 未來幾年關廠潮
談到教育，吳珮蓉認為，台灣最大的資產是人才，但現在優秀人才嚴重外移到薪資較高的國家發展，值得政府重視。她強調，目前台灣學校教的理論和實務界無法銜接，公司招募人才時，基本電學有很多人考不過，面臨找不到電子基礎人才的窘境。
吳珮蓉表示，第二代接班的問題也值得政府注意，尤其在傳統產業這塊，第一代創業有成，但不少第二代因所學及興趣等因素，無心接手家族事業，有些傳統產業再過幾年可能陸續收掉，恐衍生失業率升高等社會問題。
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