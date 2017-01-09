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小池當大魚 卡訊冷門市場闖事業

2017-01-09

記者葛祐豪／專題報導

成立26年的卡訊電子，是台灣公共廣播及會議系統的領導廠商，近年更跨入智慧安全災防應用領域，開發出全球第一個地震災防預警的智慧影音廣播系統，產品在全台市占率約6成，更外銷50多國！卡訊在冷門領域做出大事業，堪稱「小池塘裡當大魚」。一路走來，卡訊電子創辦人吳昭文沒有顯赫的學歷與家世，憑著專業與堅持，在小眾市場闖出一片天。

現年65歲的吳昭文，來自屏東農村，家裡有10個兄弟姊妹，他15歲就到台北討生活，幹過許多粗工，後來進入「王安電腦」擔任繞線及品管工作，求知慾旺盛的他，經常向公司的清大畢業生請教相關知識。

吳昭文後來進入台灣松下，一待18年，磨練基本功。他對於當時剛興起的錄放影機特別有興趣，下班後拚命研究，成了錄放影機維修和研發專家。他說：「一知半解沒有用，對於有興趣的工作，要能完全掌控！」

1991年，40歲的吳昭文決定自行創業，成立卡訊電子，搭上KTV風潮，店家對錄放影機的改機有龐大需求，公司業績蒸蒸日上，並獲得國際大廠飛利浦青睞，成為指定代工廠。

但幾年後，改造錄放影機的技術優勢逐漸消失，吳昭文開始思考新產品開發，決定投入冷門的公共廣播及會議系統，當時台灣市場都是高單價的進口品，國內大廠不願意做，小廠不會做，卡訊則趁勢而起。

自創品牌 外銷50多國

1994年，吳昭文進一步自創品牌「BXB」，期許公司「Best X Best」，精益求精，好還要更好。由於卡訊研發的系統比對手穩定，更可因應客戶需求量身訂做、隨時改善，很快就在經銷商與工程界口碑下，穩居國內龍頭，目前在台市占率已達6成。

卡訊也逐步打入國際市場，銷售據點遍及全世界50多國，會議系統產品主要銷售到亞洲、歐洲、中東及非洲市場，公共廣播系統主要銷售至亞洲地區。

吳昭文說，26年來，他每天都問自己：「什麼才是客戶最在乎、最想要的？」為了更貼近使用者需求，逐步將廣播與會議系統IP化，開發出世界上第一個結合App、遠端管理並整合地震災防預警、能源控管、門禁防盜和電子看板的智慧影音廣播暨應變指揮系統，在物聯網產業踏出成功的第一步。

智慧震災預警廣播 全球跑第一

卡訊這套地震預警系統，是與中央氣象局地震測報中心的「強震即時警報」合作，開發出「BXB地震預警速報App」，免費提供民眾下載。當地震將發生時，系統會透過推播方式告知地震預警，也會即時觸發各地的公共廣播系統，預警擴音，讓民眾掌握黃金幾秒應變。

2013年起，卡訊的產品連續4年獲得「台灣精品獎」；2015年起，更連續兩年榮獲「德國iF設計大獎」，2016年獲得「日本G-mark設計獎」肯定，名揚國際。

吳昭文目前逐漸交棒給第二代，他期許女兒與女婿必須永不止息地創新，隨時處於備戰狀態，將台灣精品發揚光大。

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  • 卡訊電子是台灣本土企業，一直堅持原物料台灣製造。 （記者張忠義攝）

    卡訊電子是台灣本土企業，一直堅持原物料台灣製造。 （記者張忠義攝）

  • 卡訊這套地震預警系統，是與中央氣象局地震測報中心的「強震即時警報」合作，開發出「BXB地震預警速報App」，免費提供民眾下載。當地震將發生時，系統會透過推播方式告知地震預警，也會即時觸發各地的公共廣播系統，預警擴音，讓民眾掌握黃金幾秒應變。 （記者張忠義攝）

    卡訊這套地震預警系統，是與中央氣象局地震測報中心的「強震即時警報」合作，開發出「BXB地震預警速報App」，免費提供民眾下載。當地震將發生時，系統會透過推播方式告知地震預警，也會即時觸發各地的公共廣播系統，預警擴音，讓民眾掌握黃金幾秒應變。 （記者張忠義攝）

  • 卡訊的產品連續4年獲得「台灣精品獎」，2015年起更連續兩年榮獲「德國iF設計大獎」、2016年獲得「日本G-mark設計獎」的肯定，名揚國際。 （記者張忠義攝）

    卡訊的產品連續4年獲得「台灣精品獎」，2015年起更連續兩年榮獲「德國iF設計大獎」、2016年獲得「日本G-mark設計獎」的肯定，名揚國際。 （記者張忠義攝）

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