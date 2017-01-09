台灣是實體國家 要有實體產業

2017-01-09

記者蘇金鳳／專訪

新政府上任半年多，有很多問題待解決。振鋒企業董事長洪榮德表示，希望政府各項政策能及早拍板定案，否則懸在空中，企業很難做事；此外，對於政府推動的新南向政策，他認為，台灣是實體國家，應該有實體的產業，但不管其他國家如何發展，振鋒會堅持在台灣生產。

不管西進或南向 只想留台灣

對於新政府的產業政策，洪榮德表示，每個企業還是要竭盡所能去配合；不過，對於政府目前推動的新南向政策，他認為，不管東南亞的發展如何，振鋒「YOKE」還是要在台灣生產。

他強調，政府提出新南向政策，是往南向銷售？還是往南生產？定義如何，他並不清楚，但從表面上來看，應該是往南向生產。

洪榮德向政府提出建議，台灣人才濟濟，且是實體國家，台灣應該有實體的生產工廠，所有金融、所有的財務槓桿，都是架構在實體生產上，實體產業不架在台灣，不是長久之計。

賠錢是罪惡 繳稅是光榮

洪榮德表示，生意人是利之所趨，東南亞的崛起雖是一個趨勢，大家都知道，至於要不要去這些國家生產，要看每一個產業自己選擇；他個人的看法，會選擇繼續在台灣生產，因為在台灣生產，對振鋒公司最有利。

他強調，會好好擔任一個中小企業的經營者，遵守一切法規，只是，懇請政府對在台灣生產、辛苦的業者給予鼓勵。本身對台灣有相當深厚感情的洪榮德表示，不會要求政府在稅負上有任何優惠，因為他認為，企業賠錢是罪惡，但能賺錢繳稅很光榮；因為企業繳稅，國家才有錢去做事，同時才能享受到國家資源。

此外，洪榮德並表示，政府要採取什麼政策，國民都會充分遵守，但一定要快決定，不管如何，還是希望不要有太大動盪。