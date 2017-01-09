根留台灣 振鋒拚出吊鉤世界冠軍
記者蘇金鳳／專題報導
製造吊鉤起家的振鋒企業董事長洪榮德，在2008年金融海嘯衝擊下，不但未被打倒，反而趁機回學校進修，除了堅持根留台灣，還改變經營戰略，實施「物美價廉、快出快進」新的營運策略，如今不僅在全球吊鉤市場名列前茅，其工業用個人安全帶配件更是占全球市占率7成、世界第一，成為台灣之光。
物美價廉、快出快進
位在台中工業區的振鋒企業於1985年成立，董事長洪榮德當時僅25歲。一開始專業貿易於鏈條與鋼索吊鉤配件，但洪榮德認為吊鉤市場相當可為，且製造業是國家的根本，因此在1996年響應產業根留台灣，於台中工業區購地建廠，創立自有品牌「YOKE」，生產吊鉤及相關配件。
相當重視品質的洪榮德，要求工廠所生產的吊鉤一定符合安全規定標準，而且還超過，因此在業界建立好口碑，每年營業額達7、8億。
不過，振鋒在2008年金融海嘯時面臨重大考驗，營業額一下子降到4億左右，當時有很多企業倒閉，雖然當年振鋒仍有盈餘，但因營業額下降，仍不得不走上裁員一路。
勞資互挺 熬過金融海嘯
為降低對遭裁員工的傷害，洪榮德協助一些有意創業的員工擔任振鋒的代工廠，而在振鋒營運恢復往日雄風時，洪榮德還回聘當年被裁、願意再回公司的員工。
由於洪榮德發現，在金融海嘯前，公司的成長已達到天花板，便趁著全球受金融海嘯風暴影響之際，到政大EMBA進修，發現自己過去經營的盲點，開始進行戰略的改變，實施「物美價廉，快出快進」的策略，就是依然將吊鉤品質達至安全標準，但去除不必要的成本浪費，讓吊鉤維持品質卻降低價格，且進出貨流暢、順暢。
戰略改變後，振鋒的營業額恢復到8億，且每年營業額都呈現20至25％成長，去年營業額已達20多億元左右，今年持續成長。
洪榮德相當有眼光，認為只要有工業就會有吊鉤，小從寵物鏈條吊鉤，大到工業用鋼索吊鉤等，市場無限大，在全球各地建築工地、工廠、碼頭等，都可看到「YOKE」。因此，他要挑戰2020年營業額達100億元，甚至逐步成長至300億元。
振鋒表現優異，獲得第9屆中小企業創新研究獎、第5屆小巨人獎、第1屆金根獎，第17屆國家磐石獎、行政院第3屆卓越中堅企業獎等；兩年前，振鋒在彰濱工業區購買土地，將興建一座生產探勘工業用大型滑輪的工廠，並取得美國石油學會API-8c認證。振鋒未來目標市場將朝海油探勘、礦山設備、模具工業、風力發電工業邁進。
10趴利潤做年獎
振鋒雖屬中小企業，隱身在台中工業區，占地5千多坪，員工約300多人。有些企業不太喜歡用年輕人，洪榮德卻喜歡進用年輕人，他認為年輕人有活力、有創意，雖容易犯錯，但管理者只要會教，年輕人會成為公司資產。
振鋒相當重視員工福利，洪榮德會撥利潤的10％做為年終獎金，也會有績效獎金，除勞健保，還有團保，提供結婚、生育、住院、生日禮金，還免費供餐及舒適的用餐環境，是一個幸福的企業，因此獲得台中市政府「樂活職場」三星獎。此外，洪榮德還相當有愛心，成立慈善基金會，發放獎助學金給清寒學生，讓孩子不因家境清寒而影響就學。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議
- 會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉
- 日鐵道迷愛「藍皮列車」 南迴線搭了9次
- 蘇、林完成「役」務 開訓「亮」點
- 【台語時間】 劉靜娟／醬菜和甕仔
- 自由廣場》台大論文造假的殺傷力
- 廖國棟：黨產議題 詹啟賢不受洪信任
- 空污、溫差大 易誘發心肌梗塞
- 工藝師修護 百年鑾轎風華再現
- 結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
- 蔡總統與美參議員克魯茲會談
- 雪梨女網賽 雙詹首輪吞敗
- 百貨賣場安檢 大統封閉逃生口挨罰
- 施易男事母至孝 新歌藏孝心
- 自由廣場》北農別拿菜籃族當祭品
- 〈戀愛翹翹板〉結婚承諾一再跳票 催婚被當無理取鬧
- 兒遭虐待 父虐保母夫報復
- 中寮銀髮好愛演 敬老圍爐秀自己
- 自由廣場》高三生家長 感慨萬千
- 維納斯的呢喃（1／9～1／15）
- 鼓鼓誤會大了 大喊：不要碰我下面！
- 蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會
- 明星走了 殺人鯨表演秀停了
- 老公住院她車震 車牌洩姦情
- 伊朗前總統拉夫桑雅尼病逝 享壽82歲
- 中國漁船又撈過界 船長自斷3指求饒
- 斥時力變「國運昌隆黨」 馮光遠宣布退黨
- 鸞山梅花 17日才進入盛開期
- 吃感冒藥後開車 7旬翁恍神撞18機車
- 入冬最強冷空氣 週末濕又冷
- Jari-Matti Latvala 加盟GAZOO Racing WRC車隊
- 〈戀愛絮語〉星座之：巨蟹男是杯麵
- 「嘟嘟」扛開幕戰 盼10全10美
- 流感疫情升溫？ 雲林10天爆3起
- 〈異同OPEN講〉同性婚姻立法 要的就是尊重
- 逆境勤學向上 兄弟先後獲普仁獎
- 冷眼集》明人竟說暗話
- 視障學鋸琴 跳脫禁錮走出新路
- 八隻土雞遭斷頸案 逮兇嫌鳳頭蒼鷹
- 媽媽來看球！于煥亞給力 斷勇士3連勝
標題：根留台灣 振鋒拚出吊鉤世界冠軍
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email