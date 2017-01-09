根留台灣 振鋒拚出吊鉤世界冠軍

2017-01-09

記者蘇金鳳／專題報導

製造吊鉤起家的振鋒企業董事長洪榮德，在2008年金融海嘯衝擊下，不但未被打倒，反而趁機回學校進修，除了堅持根留台灣，還改變經營戰略，實施「物美價廉、快出快進」新的營運策略，如今不僅在全球吊鉤市場名列前茅，其工業用個人安全帶配件更是占全球市占率7成、世界第一，成為台灣之光。

物美價廉、快出快進

位在台中工業區的振鋒企業於1985年成立，董事長洪榮德當時僅25歲。一開始專業貿易於鏈條與鋼索吊鉤配件，但洪榮德認為吊鉤市場相當可為，且製造業是國家的根本，因此在1996年響應產業根留台灣，於台中工業區購地建廠，創立自有品牌「YOKE」，生產吊鉤及相關配件。

相當重視品質的洪榮德，要求工廠所生產的吊鉤一定符合安全規定標準，而且還超過，因此在業界建立好口碑，每年營業額達7、8億。

不過，振鋒在2008年金融海嘯時面臨重大考驗，營業額一下子降到4億左右，當時有很多企業倒閉，雖然當年振鋒仍有盈餘，但因營業額下降，仍不得不走上裁員一路。

勞資互挺 熬過金融海嘯

為降低對遭裁員工的傷害，洪榮德協助一些有意創業的員工擔任振鋒的代工廠，而在振鋒營運恢復往日雄風時，洪榮德還回聘當年被裁、願意再回公司的員工。

由於洪榮德發現，在金融海嘯前，公司的成長已達到天花板，便趁著全球受金融海嘯風暴影響之際，到政大EMBA進修，發現自己過去經營的盲點，開始進行戰略的改變，實施「物美價廉，快出快進」的策略，就是依然將吊鉤品質達至安全標準，但去除不必要的成本浪費，讓吊鉤維持品質卻降低價格，且進出貨流暢、順暢。

戰略改變後，振鋒的營業額恢復到8億，且每年營業額都呈現20至25％成長，去年營業額已達20多億元左右，今年持續成長。

洪榮德相當有眼光，認為只要有工業就會有吊鉤，小從寵物鏈條吊鉤，大到工業用鋼索吊鉤等，市場無限大，在全球各地建築工地、工廠、碼頭等，都可看到「YOKE」。因此，他要挑戰2020年營業額達100億元，甚至逐步成長至300億元。

振鋒表現優異，獲得第9屆中小企業創新研究獎、第5屆小巨人獎、第1屆金根獎，第17屆國家磐石獎、行政院第3屆卓越中堅企業獎等；兩年前，振鋒在彰濱工業區購買土地，將興建一座生產探勘工業用大型滑輪的工廠，並取得美國石油學會API-8c認證。振鋒未來目標市場將朝海油探勘、礦山設備、模具工業、風力發電工業邁進。

10趴利潤做年獎

振鋒雖屬中小企業，隱身在台中工業區，占地5千多坪，員工約300多人。有些企業不太喜歡用年輕人，洪榮德卻喜歡進用年輕人，他認為年輕人有活力、有創意，雖容易犯錯，但管理者只要會教，年輕人會成為公司資產。

振鋒相當重視員工福利，洪榮德會撥利潤的10％做為年終獎金，也會有績效獎金，除勞健保，還有團保，提供結婚、生育、住院、生日禮金，還免費供餐及舒適的用餐環境，是一個幸福的企業，因此獲得台中市政府「樂活職場」三星獎。此外，洪榮德還相當有愛心，成立慈善基金會，發放獎助學金給清寒學生，讓孩子不因家境清寒而影響就學。