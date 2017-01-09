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〈熱門族群〉受惠漲價 PCB上游今年獲利讚

2017-01-09

〔記者卓怡君／台北報導〕受惠原物料上揚，PCB上游獲利跟著進補，其中銅箔、銅箔基板漲價效應推升相關個股股價強攻，聯茂（6213）、金居（8358）、台光電（2383）、台燿（6274）今年表現備受看好，台光電與金居股價創下掛牌新高，法人預估，今年PCB上游受惠漲價，獲利有機會再攀高。

金居為近期強勢個股指標，股價飆漲，上週四爆出逾2萬張的歷史天量，股價上沖下洗。金居去年交出極佳成績，去年12月合併營收5.49億元，創75個月來新高，較11月增加5.68%，年增52.41%，累計去年全年合併營收53.64億元，年增25.79%。

聯茂去年12月合併營收18.32億元，月增9.11%，年增5.4%，創下57個月來新高，並刷新歷年同期新高紀錄。

軟性銅箔基板大廠台虹（8039）、新揚（3144）在市場需求強勁下，去年12月合併營收雙雙創下單月同期新高，全年並創歷史新高，新揚規劃擴產，月產能預計從20萬平方米擴增至30萬平方米，可望在第3季貢獻營收。

法人預估，由於稼動率全面滿載，金居去年第4季毛利率可望站上20%以上，單季每股稅後盈餘上看1元，今年代工費還有上調空間，表現有機會再創新高。

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