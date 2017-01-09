〈熱門族群〉報價飆漲 DRAM類股躺著賺

2017-01-09

〔記者洪友芳／新竹報導〕不同去年第1季慘淡市況，今年第1季DRAM就開出好彩頭，市場調查標準型DDR3 4GB模組的合約價最高已超過25美元，季漲幅逾3成，應用伺服器、行動式DRAM也全面上漲，預期今年DRAM供貨短缺的情況極有可能持續一整年，多頭走勢將有助DRAM廠南亞科（2408）、華邦電（2344）等相關族群，營運將續走揚。

DRAM從去年下半年起漲，主要因三星、SK海力士、美光3大廠寡占市場態勢確立，加上DRAM製程轉進面臨瓶頸，智慧型手機、PC等產品搭載DRAM容量提高，供給端位元成長有限，需求端增加，供不應求帶動DRAM價格上漲。

根據DRAMeXchange調查指出，標準型DRAM產能遭排擠，產出減少，帶動合約價漲幅居最高，繼去年第4季主流DDR3 4GB模組漲幅達3成之後，今年第1季再續漲逾3成；相較去年9月合約價均價不到15美元，手上有低價庫存貨的廠商，若以今年第1季的價格出售，等於獲利達6成以上。

除了已成交的標準型DRAM合約價格續攀高之外，DRAMeXchange表示，應用伺服器的DRAM漲幅超過2成，較去年第4季漲幅1~1.5成為高。