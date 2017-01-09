〈熱門族群〉蝴蝶效應 造紙股開春我最強
2017-01-09
〔記者李靚慧／台北報導〕2017年開春第1週，造紙股走勢銳不可當，在漲價效應的激勵下，多檔個股強勢大漲，榮成（1909）、寶隆（1906）不但站上近20年來的新高價位，正隆（1904）股價也創下2012年12月中旬以來的高點。
2016年造紙業利多不斷，正隆、永豐餘（1907）、榮成展開家紙及工紙的產能擴充、汰舊換新作業，去年新的產線全面投產，對2016年的業績有正面助益。
此外，造紙業者陸續依據市佔率進行轉型，工紙業前3大正隆、永豐餘及榮成，積極專注於工紙本業發展；台紙（1902）則啟動集團營運轉型，停止漿、紙產線轉型為化工廠。寶隆則推動資產活化政策、積極處分非核心投資事業，專注代理銷售母公司榮成的工業用紙業務。
不過，導致近期造紙個股大漲的利多因素，主要還是工紙「漲價效應」。法人指出，因去年第4季中國廢紙與煤炭等原料飆漲，帶動原紙及紙箱價格調升，在漲價效應下，榮成2016年12月營收年增達62.7%，也讓全年獲利攀上新高。
正隆在去年底宣布，自今年起調漲工紙價格，漲幅約為12~15%，受惠於漲價效應，法人預期，正隆今年的工紙營收也可望因漲價效應而走高，因此加碼動作不斷。
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