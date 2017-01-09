〈熱門族群〉傳浩鼎案農曆年前偵結 生技股買盤卡位

2017-01-09

〔記者陳永吉／台北報導〕由於上個月底外傳浩鼎（4174）乳癌新藥美國臨床三期有進展，加上去年生技股跌幅大，因此過去2週生技股看得到部分資金回籠，不過，真正上漲的因素是傳出浩鼎案預計會在農曆年前有具體結果，不論相關人會不會被起訴，業者認為，對產業界不確定的因素消除，可以正面看待。

浩鼎解盲至今已將近11個月，但始終未見地檢署有確切的偵查結果，不過，根據業界人士指出，偵查結果會在農曆年前宣布，且政府為了加速推動生技產業發展，將會在今年3月端出新的產業政策牛肉，為生技產業打入一劑強心針。

事實上，上櫃生技指數去年一共跌了25%，明顯較大盤弱勢，主要就是受到浩鼎案的影響，投資人進場意願不高，即使仍有藥品解盲成功或是授權的好消息，但利多的激勵常常僅有1、2天，且無法帶動族群上漲，導致生技股人氣渙散。

不過，浩鼎股價從去年底的最低點226元，到上週五收盤297.5元，漲幅超過3成，即便借券賣出的空單仍高達1.2萬張，且外資賣壓不斷，但顯然已有人進場押寶，不管相關人會不會被起訴，最壞的情況就是如此，且浩鼎乳癌新藥今年上半年應該有機會獲得美國FDA核准，開始進行三期臨床試驗，不管規模大小，都是跨出重要的一步。

上週生技股利多仍不少，台微體（4152）研發中的新劑型新藥長效緩釋關節炎用藥TLC599，正式送件申請進入二期臨床試驗，並獲得台灣TFDA審查通過；安成藥業（4180）用於治療適應症因睪固酮缺乏之男性生殖腺功能不足症的替代治療之學名藥TWi-014，已向美國FDA提出審查申請，並獲FDA通知同意受理審查，而該藥原廠1年銷售約2.5億美元。

法人表示，若浩鼎案在農曆年前可以有結果，則生技股可酌量進場佈局，選股方向以產業龍頭為主，盡量避開藥品研發進度還在早期的公司，或者財務體質較差的個股。