〈熱門族群〉被動元件業績不被動 今年續唱高調

2017-01-09

〔記者張慧雯／台北報導〕對被動元件廠來說，2016年算是豐收的一年，包括國巨（2327）、聚鼎（6224）、凱美（5317）、奇力新（2456）營收都有明顯成長，其中，奇力新成長幅度最高，而國巨年成長率也逾7%，繳出亮麗成績單。

奇力新2016年全年度營收53.78億元，寫下年營收歷史新高紀錄，較2015年全年度營收金額47.59億元成長13%；奇力新指出，展望2017年將持續擴充新型微型化產品、汽車應用端產品及工業用產品產線產能，拉升出貨力道並提高營收比重，而越南廠投產效益也將在2017年逐漸顯現及發酵，營收成長仍可期。

法人則認為，奇力新受惠於手機和網通產品需求佳、Mini Molding Choke投產，以及2016~2017年因產品組合優化和越南新廠效益顯現，營運成長動能強，給予買進評等、目標價82元。

此外，美桀（5255）雖然12月營收尚未出爐，但自結11月合併營收已創歷年以來同期新高。法人預估美桀第4季業績可達近4億元，較去年同期成長28%，創歷年單季新高。

此外，美桀重慶廠擴產效益及人民幣走貶，對成本支出有正面效益，估計去年全年每股稅後盈餘應可超過2元、有機會挑戰2.5元。