鋼價面臨上漲壓力
2017-01-09
〔編譯盧永山／綜合報導〕「日經新聞」報導，在歷經幾年的低迷後，鋼價現在面臨上漲壓力，因汽車製造業的需求上升，中國加速基礎建設計畫等。鋼鐵業者預期強勁的需求將支撐鋼價，但焦煤等原物料價格下跌，可能不利鋼價持續反彈。
鋼價從2014年起開始下挫，主要因為中國鋼鐵業者產能過剩，並向全球輸出過剩產能；但從去年下半年起，隨著全球鋼鐵業者削減產能，加上需求增加，導致鋼價飆漲。
鋼鐵出現強勁需求的跡象之一就是，去年11月日本製車用鋼片開始以空運運往東南亞國家，而非傳統的海運，顯示當地業者急需用到車用鋼片。日本一名貿易公司內部人士指出，鋼品用空運運輸是個驚人的發展，因這會衝擊鋼鐵業者獲利。他說：「上回我看到鋼品用空運運輸，已經是很久以前的事了。」
目前這波鋼價反彈，是從去年秋季原物料價格開始飆漲，以及亞洲鋼鐵業者啟動減產開始。例如，去年11月用於煉鋼的焦煤價格漲至5年最高的每噸逾300美元，因中國限制煤炭業者的營業天數。鐵礦砂價格也同步飆高，促使亞洲熱軋鋼捲價格漲破每噸500美元，較去年年初的低點大漲約80%。
需求面也獲得改善。例如，中國調降小車的銷售稅，刺激新車銷量。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 鋼價
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議
- 會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉
- 日鐵道迷愛「藍皮列車」 南迴線搭了9次
- 蘇、林完成「役」務 開訓「亮」點
- 【台語時間】 劉靜娟／醬菜和甕仔
- 自由廣場》台大論文造假的殺傷力
- 廖國棟：黨產議題 詹啟賢不受洪信任
- 空污、溫差大 易誘發心肌梗塞
- 工藝師修護 百年鑾轎風華再現
- 結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
- 蔡總統與美參議員克魯茲會談
- 雪梨女網賽 雙詹首輪吞敗
- 百貨賣場安檢 大統封閉逃生口挨罰
- 施易男事母至孝 新歌藏孝心
- 自由廣場》北農別拿菜籃族當祭品
- 〈戀愛翹翹板〉結婚承諾一再跳票 催婚被當無理取鬧
- 兒遭虐待 父虐保母夫報復
- 中寮銀髮好愛演 敬老圍爐秀自己
- 自由廣場》高三生家長 感慨萬千
- 維納斯的呢喃（1／9～1／15）
- 鼓鼓誤會大了 大喊：不要碰我下面！
- 蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會
- 明星走了 殺人鯨表演秀停了
- 老公住院她車震 車牌洩姦情
- 伊朗前總統拉夫桑雅尼病逝 享壽82歲
- 中國漁船又撈過界 船長自斷3指求饒
- 斥時力變「國運昌隆黨」 馮光遠宣布退黨
- 鸞山梅花 17日才進入盛開期
- 吃感冒藥後開車 7旬翁恍神撞18機車
- 入冬最強冷空氣 週末濕又冷
- Jari-Matti Latvala 加盟GAZOO Racing WRC車隊
- 〈戀愛絮語〉星座之：巨蟹男是杯麵
- 「嘟嘟」扛開幕戰 盼10全10美
- 流感疫情升溫？ 雲林10天爆3起
- 〈異同OPEN講〉同性婚姻立法 要的就是尊重
- 逆境勤學向上 兄弟先後獲普仁獎
- 冷眼集》明人竟說暗話
- 視障學鋸琴 跳脫禁錮走出新路
- 八隻土雞遭斷頸案 逮兇嫌鳳頭蒼鷹
- 媽媽來看球！于煥亞給力 斷勇士3連勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：鋼價面臨上漲壓力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分