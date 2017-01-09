2017-01-09

〔編譯盧永山／綜合報導〕「日經新聞」報導，在歷經幾年的低迷後，鋼價現在面臨上漲壓力，因汽車製造業的需求上升，中國加速基礎建設計畫等。鋼鐵業者預期強勁的需求將支撐鋼價，但焦煤等原物料價格下跌，可能不利鋼價持續反彈。

鋼價從2014年起開始下挫，主要因為中國鋼鐵業者產能過剩，並向全球輸出過剩產能；但從去年下半年起，隨著全球鋼鐵業者削減產能，加上需求增加，導致鋼價飆漲。

鋼鐵出現強勁需求的跡象之一就是，去年11月日本製車用鋼片開始以空運運往東南亞國家，而非傳統的海運，顯示當地業者急需用到車用鋼片。日本一名貿易公司內部人士指出，鋼品用空運運輸是個驚人的發展，因這會衝擊鋼鐵業者獲利。他說：「上回我看到鋼品用空運運輸，已經是很久以前的事了。」

目前這波鋼價反彈，是從去年秋季原物料價格開始飆漲，以及亞洲鋼鐵業者啟動減產開始。例如，去年11月用於煉鋼的焦煤價格漲至5年最高的每噸逾300美元，因中國限制煤炭業者的營業天數。鐵礦砂價格也同步飆高，促使亞洲熱軋鋼捲價格漲破每噸500美元，較去年年初的低點大漲約80%。

需求面也獲得改善。例如，中國調降小車的銷售稅，刺激新車銷量。