〈台股青紅燈〉一例一休爛攤怎收場?

2017-01-09

民進黨原本出發點是要照顧勞工權益、提高勞動薪資的勞基法修正案，卻把全國各行各業搞得人仰馬翻，還造成萬物齊漲、民怨沸騰，負面效應還在擴散之中。執政不到1年就搞出這種亂子，不知民進黨內部有誰具備超高政治智慧，可來收拾這場爛攤子？就連民進黨原本想討好的工運團體也不領情，天天到處陳情抗議，整個社會被一例一休這項新政顛覆掉，政府施政缺乏大腦又一案例。之前馬英九強行重徵證所稅，把台北股市搞得死氣沉沉，至今尚未恢復元氣。證所稅影響範圍還只侷限在資本市場與投資人，如今一例一休是大街小巷都在罵，連小三學童聯絡簿裡也在表達對家庭收入可能因此減少的憂慮，事態之嚴重，恐怕已超過府院裡那些不食人間煙火高官的想像。

「王安石的變法葬送了奄奄一息的北宋王朝」，這是明代學者對王安石變法的評價，王安石從經濟、軍事與教育三方面改革，推行均輸法、青苗法、方田均稅法、保甲法及保馬法，老實說立意與設計都是良善的，卻因王安石急於求成，推行過急，造成北宋社會巨大衝擊，百姓流離失所；近者如前所例，馬英九以主張社會公平正義為由重徵證所稅，不僅沒課到稅，還適得其反因此葬送台灣的資本市場，遠者如王安石變法，竟是北宋王朝由盛而衰的致命傷，政府要推行新政，真的須慎重再慎重 。

一例一休的錯誤已經造成，為今之計是如何降低它的負面效應，把對台灣社會與經濟的傷害降到最低。林全的「必然說」是不知民間疾苦，從某方面而言，其心態是非常可惡的。（紅布朗）