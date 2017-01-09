Fed理事︰美低利率太久 商用不動產市場是隱憂
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）委員、具投票權的聯準會理事包爾（Jerome Powell）表示，在歷經漫長的低利率時期後，聯準會須對金融過度（financial excess）的行為加強監控，並認為商用不動產市場是一大隱憂。
包爾上週六在芝加哥舉行的「美國金融協會」會議中表示：「在通膨受到控制的情況下，過熱的經濟就以金融過度形式出現，名目利率長期處於較低水準，這使我們必須保持高度警戒，避免危及金融體系穩定性的風險增加。」
市場樂觀認為，美國總統當選人川普的減稅、刺激投資和監管改革等政策，將可引領美國經濟走出低成長的泥淖，並增加物價上漲壓力。聯準會官員正在思考如何調整升息的步伐。
包爾表示，聯準會快要完成充分就業和穩定物價的使命，即通膨率接近2%的目標。他說：「美國的貨幣政策仍非常寬鬆，今年下半年成長力道絕對會增強，屆時將出現價格上漲的風險。」
針對金融風險，包爾表示，美國的情況比較複雜，但從根本上來說，目前尚未出現過度的槓桿水準，也不存在廣泛的資產價格難以支撐的狀況。儘管長期的低利率已衝擊銀行業的獲利，但並未出現資產價格水準偏離過去太多的情況，不過近來股市大漲，已使預估本益比高於過去平均的中位數。
包爾指出，相較之下，某些市場的商用不動產估值過高，在非金融企業部門，總槓桿更高於歷史水準；但整體而言，槓桿融資市場未對金融穩定構成太大風險。
聯準會去年12月的會議紀錄顯示，決策官員已將關注焦點轉移到川普上台後實施擴張性財政政策的可能性，可能導致升息速度高於預期。官員預估聯準會今年可能升息3次，每次1碼（0.25個百分點）。
但包爾指出，不該過度關注聯準會預測升息次數的「點陣圖」，因這些預測存在很多不確定，FOMC的17個委員中只要有幾個人做出改變，這些預測就會出現變動。
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