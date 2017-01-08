去年12月出口 可望雙位數成長

2017-01-08

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部週一將公布出口統計，學者表示，去年十二月出口不僅可望「連三紅」，且有機會維持雙位數成長；但因去年上半年出口衰退近一成拖累，去年全年出口應難轉正。

台經院副院長邱俊榮表示，去年下半年全球景氣好轉，出口情勢有所改善，加上前年基期偏低，預估去年十二月出口可維持正成長，且應有雙位數成長；至於去年全年出口減幅，可望由上半年的近一成縮減至四到五％。

元大寶華經濟研究院策略分析師顏承暉也認為，去年十二月出口可望成長九．七％以上，因為製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）、外銷訂單等數字不錯；但十二月放假天數較多，新年拉貨效應趨緩，出口值可能較十一月稍微下降。

外資機構也多預測去年十二月出口成長十％左右，星展銀行（ＤＢＳ）預估成長十．八％、法國巴黎銀行（BNP Paribas）預估十三％、荷蘭國際集團（ＩＮＧ）預估八％、蘇格蘭皇家銀行（ＲＢＳ）預估十一．九％。

邱俊榮表示，今年全球市場需求緩步趨穩，加上基期因素，上半年出口應該可一路成長，下半年也樂觀看待。不過，今年與去年同樣是變數較多的一年，除了全球自動化趨勢加快、中國紅色供應鏈持續發威、產業競爭劇烈等，一例一休也可能成為潛在變因。

顏承暉則認為，今年農曆春節過後至第三季之前的出口淡季表現，將是值得留意的變數，出口淡季表現視業者對未來有無信心，是否放膽提前備貨；至於下半年出口旺不旺，則得觀察iPhone8出貨及中國經濟是否轉好。值得注意的是，一例一休等政策不確定因素，雖然實質面不致於產生太大衝擊，但可能影響信心。