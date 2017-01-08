美車廠遷墨國 就業、工資不減反增

2017-01-08

〔編譯王惠慧／綜合報導〕財經媒體ＣＮＢＣ報導，美國汽車大廠遷移至墨西哥的計畫並非如川普所述，使美國大量就業機會流向墨西哥；在歐巴馬總統任內，汽車製造業就業機會成長較其他產業快，工資也成長近卅五％，增幅為其他民間企業的三倍。

美國總統當選人川普對於車廠遷至墨西哥生產一直非常感冒，近來不斷威脅汽車大廠留在美國生產，否則將對其產品課徵高額關稅。遭川普點名的福特汽車，上週宣布取消在墨西哥投資十六億美元設廠的計畫；通用汽車（General Motors）、豐田汽車，也接連遭川普點名。

不過，ＣＮＢＣ引用美國勞工局數據指出，自歐巴馬二○○九年上任以來，美國汽車、卡車及汽車零組件製造商的工資成長近卅五％，增幅高於所有其他勞工局追蹤的產業類別。

報導指出，汽車製造業正是歐巴馬任內創造最多就業機會的產業，歐巴馬上任前一年，美國汽車製造商及汽車零組件供應商流失超過廿五萬個工作機會，約為該行業的四分之一；但歐巴馬執政期間，幾乎收復所有在美國經濟大蕭條時流失的工作機會，其中部分是緣於政府推出的援助計畫。

全球對汽車、卡車需求增加，使得其他國家汽車業生產不斷成長，特別是開發中國家；國際汽車製造業組織（ＯＩＣＡ）數據顯示，中國生產的汽車及商用車數量已是美國的兩倍。

整體而言，美國工廠僱用人數在一九七九年達到一九五○萬人的高峰，但因自動化的趨勢，工廠僱用更少工人就能創造更多產量，去年十二月美國工廠僱用人數僅一二三○萬人，但薪資穩定上升。