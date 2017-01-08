中國半導體 威脅美國國安
2017-01-08
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統歐巴馬的科技顧問委員會（ＰＣＡＳＴ）週五發出警告，中國傾國家之力推動半導體技術發展，將傷害美國半導體業者，使美國國家安全面臨風險，建議政府對中國半導體業嚴加審查。
ＰＣＡＳＴ底下的半導體工作小組網羅許多半導體界重量級專家，包括高通董事長傑克布斯（Paul Jacobs）、前英特爾總裁暨營運長歐德寧（Paul Otellini）等人。該委員會週五發布的報告指出，中國過去十年至少在半導體行業投入了一千五百億美元，且中國政府為了鞏固在半導體產業的地位，甚至對業者採取補貼政策。
由於中國政府的半導體產業政策，使得中國業者生產成本較低。ＰＣＡＳＴ在報告中寫道，「中國政策已經嚴重衝擊半導體市場，不僅削弱創新，使美國市占率減少，更讓美國國家安全面臨風險」。
報告並指出，先進的半導體產業對於美國防禦系統和軍事實力而言非常重要，美國半導體產業的創新、競爭力皆面臨風險，因為中國正在重塑半導體市場，透過政府政策以超過千億美元的資金，威脅著美國及全球半導體公司的利益。
報告指出，全球半導體市場從來就不是完全自由的，由於半導體發展和應用上與國家安全及國防息息相關，主要由政府和學術界來推動，常常是各國的重點發展產業，且市場力量在半導體業扮演著重要角色。
報告指出，美國唯有減低中國半導體產業政策帶來的危險，才能取得成功，更要在全球半導體取得領導地位，才能贏得競爭。
ＰＣＡＳＴ報告建議，美國政府應提高政策透明度來影響中國，在雙邊和多邊論壇的討論中加強與盟國合作，控制中國在全球半導體產業的收購及半導體產品出口，並對中國違反國際協議持強硬立場。另外，將中國相關的投資案審查提高到國安層次，透過國安審查回應中國在半導體產業的海外收購。
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