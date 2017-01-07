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報復薩德系統中國遷怒三星、樂天

2017-01-07

〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國《金融時報》引述消息來源報導，中國報復韓國部署薩德反導彈系統（THAAD）力度再升級，韓國知名企業如三星、樂天皆遭中國外交部官員警告，可能因韓國政府態度受到影響。

若不改變路線 懲罰力道加大

報導指出，中國外交部亞洲司副司長陳海於去年底訪韓，警告三星及樂天等企業，韓國政府的立場可能導致它們受到影響，先前中國也傳對韓娛樂圈實施「限韓令」，限制韓星在中國宣傳和韓劇播放。

《金融時報》報導，自從韓國宣布部署美國「薩德」後，中國向一些韓國的大公司發出威脅。韓國財政部長柳一鎬（Yoo Il-Ho）也向該報表示，自去年七月開始出現幾起「疑似關稅壁壘」的個案，首爾應該要明白中國的「真正意圖」。

復旦大學朝鮮韓國研究中心常務副主任蔡建表示，「韓國經濟嚴重依賴對中國出口」，他表示，中國認為韓國企業是一個壓力來源，到目前為止懲罰的程度仍然很輕，且多數不為外界所了解，若韓國政府不改變路線，接下來中國將日益加大懲罰力道。

報導指出，「限韓令」給韓國影視產業和旅遊業帶來的壓力是確實的，許多韓國藝人通告遭取消，幾家中國媒體也開始呼籲民眾抵制韓國藝人。中國甚至拒絕了不止一家韓國航空公司在一月至二月的包機航班申請，韓國官員更表示，中國政府已經警告韓國，計畫將赴韓旅遊的旅客數減少廿％，並限制旅客在韓的購物天數。

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相關關鍵字： 三星 中國 樂天 薩德反導彈系統（THAAD） 薩德系統
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標題：報復薩德系統中國遷怒三星、樂天


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