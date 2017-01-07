每天恫嚇 不如拿出規則

2017-01-07

〔編譯盧永山／綜合報導〕針對美國總統當選人川普近來頻頻對車商開砲，要求他們不得在墨西哥設廠。同時擔任日產汽車和雷諾汽車執行長的高森（Carlos Ghoson）週四表示，川普必須拿出明確規則，並公平地對待想在美國設廠的車商，或向美國出口汽車的車商。

擔心是下一個？ 務實面對川普

高森是在川普於推特上發文，批評豐田汽車計畫在墨西哥設立新廠後幾個小時，接受英國《金融時報》訪問，發表上述談話；川普本週稍早也在推特發文，批評通用汽車從墨西哥進口雪佛蘭Cruze轎車至美國。

高森表示：「即將上任的川普政府須訂出正式的規則，並持續向車商解釋，這樣車商才能決定是否增加在美國的投資。我們需要官方宣布法規、期待和政策，這樣我們才能遵循。因為這些法規、期待和政策適用於所有車商，因此我們是在同一條船上。」

川普利用政權交接期間恫嚇製造商，在美國留住或創造就業機會，迫使開利冷氣和福特汽車讓步，放棄將廠房移至墨西哥或在該國設立新廠。

高森表示，不像豐田汽車和福特汽車在去年十一月美國總統大選前，就已宣布將在墨西哥設立新廠，日產汽車尚未宣布任何建廠計畫，主要考量的就是避免該公司遭到川普的攻擊。但他坦承，日產汽車從墨西哥向美國大量出口汽車。

高森表示，川普在競選期間說了兩件事情：美國優先和增加美國就業，他非常清楚自己的政策，但我們將等待川普新政府上台後的實際作為，例如會採取何種政策方向和頒布何種新規則，再來決定是否在美國設立更多新廠，我們會很務實。