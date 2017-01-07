每天恫嚇 不如拿出規則
2017-01-07
〔編譯盧永山／綜合報導〕針對美國總統當選人川普近來頻頻對車商開砲，要求他們不得在墨西哥設廠。同時擔任日產汽車和雷諾汽車執行長的高森（Carlos Ghoson）週四表示，川普必須拿出明確規則，並公平地對待想在美國設廠的車商，或向美國出口汽車的車商。
擔心是下一個？ 務實面對川普
高森是在川普於推特上發文，批評豐田汽車計畫在墨西哥設立新廠後幾個小時，接受英國《金融時報》訪問，發表上述談話；川普本週稍早也在推特發文，批評通用汽車從墨西哥進口雪佛蘭Cruze轎車至美國。
高森表示：「即將上任的川普政府須訂出正式的規則，並持續向車商解釋，這樣車商才能決定是否增加在美國的投資。我們需要官方宣布法規、期待和政策，這樣我們才能遵循。因為這些法規、期待和政策適用於所有車商，因此我們是在同一條船上。」
川普利用政權交接期間恫嚇製造商，在美國留住或創造就業機會，迫使開利冷氣和福特汽車讓步，放棄將廠房移至墨西哥或在該國設立新廠。
高森表示，不像豐田汽車和福特汽車在去年十一月美國總統大選前，就已宣布將在墨西哥設立新廠，日產汽車尚未宣布任何建廠計畫，主要考量的就是避免該公司遭到川普的攻擊。但他坦承，日產汽車從墨西哥向美國大量出口汽車。
高森表示，川普在競選期間說了兩件事情：美國優先和增加美國就業，他非常清楚自己的政策，但我們將等待川普新政府上台後的實際作為，例如會採取何種政策方向和頒布何種新規則，再來決定是否在美國設立更多新廠，我們會很務實。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言
- 楊偉中：洪秀柱連任黨魁 對台灣社會好
- 沒人投標 淡江大橋主橋工程流標
- 台灣義助越南15年 受助人跨海來說謝謝
- 林心如當媽 許瑋甯搶看
- 尿尿引來螞蟻 才發現血糖爆表
- 《算給政府看》週休二日增聘員工 超商業︰人事成本增1成
- 鬼鬼好想愛 放話下麵要厲害
- 庇護工場：考慮假日歇業
- 美國佛州機場槍擊至少5死8傷 1兇嫌被逮
- 中國瘋傳這張霧霾照 網友：天堂與地獄並存
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 紅香溫泉遊客亂象 居民險爆衝突
- 敖博嗆聲封殺名單 不爽被當中國人
- Makiyo想結婚 點菜金子統昭
- 賈靜雯挺7月肚飛北海道 咘咘踏雪初體驗遭出賣
- 他闖紅燈還要警快開單 被搜出奇毒「含笑半步癲」
- 全盲小三學童 勇奪才藝比賽鋼琴冠軍
- 樹人如釋重負
- 綠電開發 彰縣開放受污農地
- 預防胎死腹中 多一分用心及注意
- 駭美大選 CIA查出俄官員身分
- 一例一休衝擊 投客研擬漲價
- 雲林LED路燈害菜長不好 將裝遮光板
- 八里桶屍案主嫌服刑17年 將提假釋
- 全運會場館 宜縣議員：改善漏水最迫切
- 裝針孔盯辦公室 督察長：被挾怨爆料
- 菜農之子拚博士 拿225萬獎學金
- 燒柴式熱水爐 周邊別放易燃物
- 卡本特、雷耶斯參戰 經典賽「雀」躍
- 漸凍人投身公益 用熱情迎戰人生
- 美勞德岱堡機場槍擊案 警方：多人喪生
- 原民生比率最高 青年高中10年有成
- 《汽車考照新制5月上路》增道路考 屏東駕訓學費估萬元起跳
- 簡嫚書床戰兼偷窺 周旋兩男
- 接掌農委會？張花冠︰嘉義縣長做滿
- 悄悄話 你想我嗎？
- 焦點評論》年改勢在必行 不能任由喊價
- 《勞工被雙殺》平日難賺加班費 藍領收入不增反減
- 《勞工被雙殺》工作天數少4天 打工族月薪縮水5千
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：每天恫嚇 不如拿出規則
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分