川普點名豐田必須在美生產
2017-01-07
〔編譯王惠慧／綜合報導〕才剛點名完福特汽車，美國總統當選人川普這次砲口又對準日本豐田汽車（Toyota Motor），指責豐田將在墨西哥工廠生產暢銷車款Corolla，再銷至美國的計畫，威脅豐田必須在美生產，否則就要支付高額關稅。
在墨生產Corolla銷美 日政府出面緩頰
福特汽車甫宣布取消在墨西哥投資十六億美元設廠的計畫，川普立刻又威脅通用汽車（General Motors），要在美國工廠製造雪佛蘭Cruze汽車，否則將面臨重稅；這次再點名豐田汽車，同樣威脅該公司必須在美製造，豐田汽車原先計畫二○一九年在墨西哥開始生產Corolla。
川普這次是首度將砲火轉向日本的汽車大廠，他週五於推特上發文表示，「豐田要在墨西哥下加利福尼亞州（Baja）設廠，生產Corolla並銷往美國，休想！在美國設廠，否則就付高額邊境關稅」。
日本內閣官房長官菅義偉週五在記者會上也替豐田緩頰，稱豐田為美國「重要的企業公民」，經濟產業大臣世耕弘成也再次強調豐田對美國就業帶來的貢獻。《日經新聞》報導，尚不清楚為何川普將矛頭指向豐田，但計畫在墨西哥瓜納華托（Guanajuato）建新廠，而非已有裝配廠的下加利福尼亞州。
豐田汽車社長豐田章男前一日在接受《日經新聞》訪問時指出，已經做過的決定不會改變，不會調整在墨西哥的建廠計畫；報導指出，可能是此一說法刺激到川普，才會將矛頭指向豐田。另外，外界也在觀察，拿豐田汽車開刀，也有可能是想測試外資是否會屈從於川普的政策。
豐田：對美投資兩百億美元、雇用人數13.6萬人
豐田公司在聲明中強調，公司不會減少在美國的生產和人員雇用，並指出豐田不斷在擴大對美國國內的投資、生產和雇用規模，對美國的直接投資達二一九億美元、雇用人數達十三萬六千人，並擁有一千五百家直營店。
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