| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

神基去年營收年增11%

2017-01-06

〔記者卓怡君／台北報導〕神基（3005）在強固型工業筆電出貨成長下，去年12月合併營收20.77億元，優於預期，月增1.62％、年增16.18％，創單月次高紀錄；去年第四季合併營收60.29億元，為近年單季新高，季增12.71％，神基看好今年首季有機會維持上季旺季水準，並可優於去年同期。

神基在全球強固型工業筆電市占率不斷提升，去年全年合併營收204.06億元，年增11.08％，12月雖是年底客戶庫存盤點淡季，卻繳出逆勢成長的好成績。神基轉投資華孚（6235）上月公告處分上海中鎂廠，依照會計原則，神基最快可在去年第四季認列4至4.7億元獲利，貢獻每股盈餘約0.8元，推升神基去年每股盈餘輕鬆飛越3元，上看3.3至3.6元。

法人預估，今年神基強固型工業筆電、航太與汽車金屬機構件等產品線出貨持續向上，強固型工業筆電營收年增約10至15％，航太及汽車金屬機構件營收年增約5至10％，今年全年合併營收可望成長10％左右。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 神基
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：神基去年營收年增11%


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.