神基去年營收年增11%

2017-01-06

〔記者卓怡君／台北報導〕神基（3005）在強固型工業筆電出貨成長下，去年12月合併營收20.77億元，優於預期，月增1.62％、年增16.18％，創單月次高紀錄；去年第四季合併營收60.29億元，為近年單季新高，季增12.71％，神基看好今年首季有機會維持上季旺季水準，並可優於去年同期。

神基在全球強固型工業筆電市占率不斷提升，去年全年合併營收204.06億元，年增11.08％，12月雖是年底客戶庫存盤點淡季，卻繳出逆勢成長的好成績。神基轉投資華孚（6235）上月公告處分上海中鎂廠，依照會計原則，神基最快可在去年第四季認列4至4.7億元獲利，貢獻每股盈餘約0.8元，推升神基去年每股盈餘輕鬆飛越3元，上看3.3至3.6元。

法人預估，今年神基強固型工業筆電、航太與汽車金屬機構件等產品線出貨持續向上，強固型工業筆電營收年增約10至15％，航太及汽車金屬機構件營收年增約5至10％，今年全年合併營收可望成長10％左右。