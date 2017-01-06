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可成去年營收年減4%

2017-01-06

〔記者張慧雯／台北報導〕可成（2474）公告去年12月營收為76.3億元、月減7％，創歷年12月單月營收最高紀錄；去年第四季營收240.2億元，季增15.8％、年增2.3％，創下歷年單季營收新高；而去年全年營收為791.14億元，較前年減少4％，仍為歷年營收次高。

近來可成有兩大消息，一則以喜、一則以憂。喜的部分為新台幣去年第四季貶值，有助於回沖第三季提列的匯兌損失8億元，估計可貢獻EPS1元；憂的部分則是傳出蘋果新款手機會採用玻璃機殼，市場認為，對金屬機殼廠來說，將具有很大的殺傷力。

不過，可成董事長洪水樹認為，手機全面採取玻璃機殼是不可能的，就算機殼採用玻璃材質，仍需金屬邊框。可成並不是光賣金屬機殼，最重要的是「技術」，若玻璃材質要搭上金屬邊框，那麼技術會更複雜、難度也提高，如此一來，價格只會更高。可成要做的就是精進技術，任何一種材質的機殼，可成一定要能做到最好。

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