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國巨12月營收月減9.4%

2017-01-06

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）昨（5）日公布去年12月營收22.77億元，單月營收年增15.6％，但月減9.4％；累計1-12月營收為296.17億元，年成長7.6％，優於近5年平均水準。

國巨表示，去年12月營收就區域表現來看，大中華、亞太其他地區、歐洲地區及北美地區需求皆較去年11月趨緩；就終端客戶而言，電腦相關產品、手機通訊及經銷商通路的需求較去年11月成長，而工業用產品、消費性電子產品及EMS需求則較11月趨緩。

國巨前三季營收224.28億元、稅後盈餘26.19億元、EPS為4.37元，董事長陳泰銘於去年股東會時就表示，雖然大環境不好，但團隊有既定策略執行，看起來結果不差，因此，全球經濟雖不景氣，但仍持續往既定目標推動，有信心達成內定目標。

法人則預估，國巨第四季營運因產品組合調整，儘管單季營收可能較第三季下滑，但獲利表現相對有撐，預估EPS仍有1.7 元，全年預估6元。

展望2017年，隨著日系被動元件廠商逐漸退出市場，法人指出，國巨主要產品包括電容及電阻，都可望接收日廠市占率，預估營收可望突破300億元大關，一定會比去年好。

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