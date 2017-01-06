廢紙、煤炭翻漲 榮成去年獲利新高
2017-01-06
〔記者李靚慧／台北報導〕因中國廢紙、煤炭等原料漲翻天，帶動原紙及紙箱價格調升，榮成（1909）去年12月營收年增62.7％，在彰化二林、中國平湖廠均量產後，全年營收及獲利均創歷史新高；其他工紙業者業績、獲利同樣攀升，正隆（1904）、永豐餘（1907）昨股價紛紛亮燈漲停，榮成股價也創波段新高。
榮成近年專注於工業用紙發展，子公司寶隆（1906）則積極推動資產活化，並在台專注於代理銷售母公司榮成的工紙業務，對於提升榮成業績、挹注獲利，有極大的貢獻。
榮成自結去年12月合併營收達35.32億元，月增24.04％，更締造單月逾30億元的歷史新高紀錄。主要原因在於中國造紙原料大漲，導致原紙及紙箱價格不斷調升，使12月營收較前年同期大增62.7％。
除了價格因素，去年榮成在彰化二林廠及中國平湖廠共開出45萬噸產能，使得去年全年自結合併營收達323.96億元，年增20.6％。
此外，榮成集團去年第四季成功處分寶隆東方休閒事業投資公司（BVI）股權，榮成認列相關子公司處分獲利，12月自結合併稅前損益達15.80億元，在業外投資實現獲利挹注下，榮成去年全年自結合併稅前盈餘達32.70億元，較前年同期年增161.7％。
榮成指出，未來榮成將持續專注於工業用紙發展，預計今年第三季中國湖北榮成第一期85萬噸產能投產後，榮成集團工業用紙年產能將達330萬噸，可躋身亞洲工業用紙市場前四大。
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