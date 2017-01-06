威剛去年獲利倍增 前11月每股稅前逾6元

2017-01-06

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）去年第四季單季合併營收74.18億元，季成長26.57％，達全年高點，帶動全年合併營收達232.17億元，年成長14.98％。受惠記憶體價量俱揚，前11月自結每股稅前獲利已逾6元，去年獲利表現遠超過前年，將呈倍數成長，今年第一季營運也將維持高檔水準。

威剛表示，去年12月受到歐美年終耶誕長假影響，單月合併營收較下滑，但仍維持22.65億元水準，年成長23.84％；去年第四季單季合併營收為74.18億元，季增26.57％，其中DRAM產品對單季營收貢獻約43％、固態硬碟（SSD）約30％、NAND Flash及外接式硬碟等產品占比約27％。

受惠DRAM及NAND Flash產品量價俱揚，威剛去年全年合併營收達232.17億元，年成長14.98％；其中，固態硬碟為年成長最顯著的產品線，不僅出貨量及營收創新高，對整體營收貢獻度也由前年的25％增加5個百分點、達30％，為公司年度營收成長最大動能，DRAM產品則維持約38％水準。

威剛前年稅後淨損4864萬元，每股稅後小虧0.2元，但去年累計前11月自結每股稅前獲利已逾6元，預估去年營運不僅轉虧為盈，且獲利表現確定呈倍數成長態勢。展望今年，威剛看好市場需求強勁，第一季DRAM及NAND Flash供給吃緊市況將延續，預期產品價格仍可望持穩上揚，公司營運績效將維持高檔水準。