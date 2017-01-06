大立光訂單滿 但本月營收會下滑
2017-01-06
〔記者陳梅英／台北報導〕大立光（3008）昨發布12月營收，在產能已滿載的情況下，藉由良率提升，仍以54.46億元創13個月以來新高，月成長5％、年成長率達37％；展望今年第一季，大立光即將在12日召開法說會，屆時可知分曉，但1月因逢農曆春節，大立光已預告，1月營收將會下滑。
合計大立光去年第四季合併營收157.22億元，季成長10％、年成長2％。營收規模增加，且千萬畫素機種出貨量從第三季的50-60％提升到第四季的70-80％，高階鏡頭成長，加上良率提升等三大有利因素，法人預期，大立光去年第四季毛利率將創歷史新高，可望向「7」字頭靠攏，單季獲利可望賺進6個股本。
大立光去年第三季毛利率67.96％，每股稅後盈餘51.89元，全年每股稅後盈餘則可望達到160元以上。
但大立光2016年合併營收483.52億元，較2015年衰退13％，為2007年以來首見營收衰退。惟大立光營收出現負成長，原因並非營運動能消逝，而是產能不足及大客戶改變策略，大立光外購VCM比重下滑所致；展望今年，在新廠加入下，營收有機會重拾過去成長軌道。
大立光預計12日舉行線上法說，預計對外發布去年第四季財報、今年首季展望及新廠量產進度；法說會前，已陸續有兩家美系外資上調大立光目標價至5000元價位。
今年第一季進入產業淡季，預期大立光首季表現也將淡季不淡；而去年大立光與三星達成專利和解後，後市雙方是否展開合作，想像空間大；更重要的是，崛起中的中國智慧型手機積極導入雙鏡頭趨勢，配合大立光新廠將於今年下半年開出，大立光今年將重新恢復營收與獲利成長軌道。
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