大立光股價上4000 一張可抵南部一棟公寓

2017-01-06

〔記者陳梅英／台北報導〕大立光（3008）為台灣歷史上蟬聯股王寶座最久的公司，也是台股歷史上每股獲利最高的公司，昨（5）日大立光股價再度寫下歷史，終場收盤以4050元價位創歷史新高，等於一張股票就要價405萬元，在中南部可買下一間2至3房的小公寓；但在員工與投資人心裡其實很無感，因為買得起的人少，持股幾乎都在外資與大股東手上。

股權多在外資與大股東

大立光股本小、僅13.41億元，卻能創造高達5000億以上市值；但從年報觀察其股東結構，約51％為外資持有，自然人38％，投信及國內公司法人等約6％，金融機構3.07％、政府機構約1.84％。自然人中，有近25％為公司董監（大立光成立以來，董事會由林、陳、梁、謝四大家族擔任董監事），真正的散戶沒幾位；加上公司老闆不重視股價，且大立光從2008年後就不再配發股票股利，就連大立光員工對於公司股價來到4050元歷史高價都沒什麼感覺。

營收年年增 獲利逐年高

電子產業瞬息萬變，大立光能蟬聯股王寶座這麼久，當然有其獨到之處，但最重要的還是業績與技術實力，前景還要看佳。大立光過去10年，除了2016年，營收年年成長，獲利也是逐年攀高，幾次傳出日本康達智或中國舜宇光學搶市，大立光都能屹立不搖，用技術實力打敗對手，市占率也持續走高，也難怪外資法人不離不棄。

此外，大立光經營權穩定，也是大立光加分項目之一。大立光雖是家族企業，第二代接班之後，林恩平、林恩舟兩兄弟各司其職，配合度佳，維持一貫穩紮穩打路線；加上老董事長林耀英及創業夥伴陳世卿都還在董事會中，不時提供建言。只能說，大立光有今天的成功，絕非偶然。