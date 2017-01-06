韓政府智庫︰台韓恐先於中國 被美列「匯率操縱國」

2017-01-06

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統當選人川普廿日將宣誓就職之際，南韓政府智庫ＫＩＥＰ（南韓對外經濟政策研究院）四日報告示警，川普表面上強硬恫嚇說上任後要將中國列為「匯率操縱國」，但南韓、台灣等較小型經濟體反而可能在中國之前，先被貼上這個標籤。

美國財政部去年十月「主要貿易夥伴外匯政策」報告中，把中、日、韓、台、德、瑞士列入觀察名單，台灣遭點名原因在於具有「巨額經常帳順差」，且「持續性單向干預外匯市場」。

川普矢言在上任一百天內就宣布把中國列為「匯率操縱國」，這給予華府後續對中國談判及制裁方面的施力點，有利於美國提高從中國進口的產品關稅，或實施其他貿易報復措施。

美國官員提醒，對台灣來說，若被貼上「匯率操縱國」標籤，美方勢必要求進一步升級談判，施壓將實施報復措施，尤以仍持續談判中的ＴＩＦＡ（台美貿易暨投資架構協定）、較可能胎死腹中的ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）更可能受到衝擊。

ＫＩＥＰ新報告指出，若美國調整對主要貿易夥伴採取不當匯率措施的評估標準，南韓「高度可能」會被貼上「匯率操縱國」標籤；在中國之前，美國可能先鎖定如台、韓等規模較小經濟體。南韓外務部旗下對外事務和國家安全研究院上月也警告，南韓可能在上半年就被列為匯率操縱國，建議政府應致力說服美方，南韓非透過匯率來維持出口競爭力。

美國前財政部官員賽澤（Brad Setser）上月在部落格文章中就發表類似觀點：以貿易順差占國內生產毛額（ＧＤＰ）比率來看，相較於中國，台灣更應被貼上「匯率操縱國」標籤；中國對美貿易順差額雖遠大於台灣，但台灣對美貿易順差占ＧＤＰ逾十四％，是中國的六倍多。