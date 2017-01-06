憂川普效應！ 墨西哥披索又狂瀉2％
2017-01-06
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕墨西哥匯市持續籠罩在川普政府可能採取貿易「保護政策」的擔憂中，在福特汽車（Ford）取消墨國設廠計畫、美國聯準會（Fed）釋出上月利率決策會議紀錄後，墨西哥披索在四日貶值超過二％，觸及廿一．六二四兌一美元，刷新去年十一月川普當選美總統後所創的最低紀錄。
墨西哥披索已連續兩天走貶，ForexLive.com外匯分析師巴騰表示，市場越來越相信，川普矢言打擊美國企業外移製造業工作、在墨西哥生產，「這並非玩笑」。
Banorte-IXE策略師艾德瑞特指出，隨著福特宣布取消在墨西哥設廠計畫，市場更清楚看到川普鎖定墨西哥實施貿易保護措施所帶來的風險，披索匯價直直落正是反映這項擔憂。麥格理銀行策略師威茲曼表示，披索連兩日重貶的關鍵原因，除了福特取消墨國投資的消息之外，市場也擔憂通用汽車（GM）可能採取類似行動。
川普揚言將重新協商涵蓋加拿大、美國、墨西哥的北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ），以取得更有利美國的貿易條件，否則將撕毀這紙協定，對墨西哥進口產品課徵懲罰性關稅。川普當選美國總統後，墨西哥披索即面臨嚴重賣壓，去年十一月十一日創下廿一．三九五兌一美元的最低紀錄。
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