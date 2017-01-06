向川普低頭？ 中出手干預 人民幣強彈

2017-01-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府近來祭出多項管制措施，離岸人民幣流動性吃緊，造成週四香港人民幣隔夜拆款利率（HIBOR）飆漲逾一倍，讓放空人民幣的投機客損失慘重。市場看法分歧，有分析師認為中國出手干預匯價主要目的是阻止資金持續外逃；另有分析師認為是川普即將上任，人民幣止貶回升可降低美中貿易摩擦，但中國操控匯率，也將傷害人民幣做為國際外匯儲備貨幣的地位。

自二○一五年八月中國人行讓人民幣兌美元中間價重貶約二％以來，中國就出現資金外流現象，加上中國經濟成長放緩，近來資金外流更嚴重，不少投機客押注人民幣將單向貶值；就算中國人行猛砸外匯存底護盤，外匯存底已減至三兆美元的拉警報水準，人民幣兌美元持續貶值，逼近人民幣七元兌一美元的心理關卡。

為了阻止資金持續外流和人民幣續貶，中國當局除了鼓勵企業出售外匯，近來也祭出多項管制措施，包括嚴格管控個人購匯行為，限制企業向境外匯款，使得個人或企業將大筆美元或人民幣匯出中國的難度提高，導致香港的人民幣流動性吃緊。

週四香港人民幣兌美元升破六．八一元兌一美元，創一年來最高，兩個交易日升幅達二％。

香港HIBOR由週三的十六．九四七％飆升至三十八．三三五％，創去年一月十二日以來最高，人民幣借款成本飆高，將使放空或押注人民幣下跌的成本大增。去年一月中國人行也曾要求國有銀行在香港大買人民幣，拉抬香港人民幣HIBOR升至歷史最高的六十六．八％，讓放空者慘跌一跤。週四香港人民幣隔夜存款利率也升至一年最高，匯豐銀行更提高三個月期人民幣存款利率，由一．八％升至二．八五％。

分析師表示，中國人行有很多理由要在短期內支撐人民幣，包括川普上任後，立即要將中國列為匯率操縱國，因此在一月十六日之前，人民幣可能都會維持強勢。決策人士也希望阻止資本持續外流，因此透過拉抬人民幣來展現維持匯率穩定的決心。