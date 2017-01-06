美元滑落、亞幣齊漲 台幣狂飆2.98角
2017-01-06
〔記者盧冠誠／台北報導〕受到國際美元回落、人民幣強彈、外資匯入等利多齊聚帶動下，新台幣匯率昨搭上過站不停的升值特快車，收盤狂飆近三角並升破三十二元大關，直達「三十一」字頭價位，更創下六年來單日最大升幅的紀錄。
創六年來單日最大升幅
新台幣終場勁揚二．九八角，以三十一．九六二元兌一美元作收，創逾半個月新高，升幅達○．九三％，為二○一一年一月以來新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量亦放大至十四．七二億美元。
「市場波動確實比較大！」中央銀行外匯局長顏輝煌說，整個亞洲盤升幅都滿大的，其中，CNH（香港離岸人民幣）匯價一度升破人民幣六．八元兌一美元關卡，CNH隔夜拆款利率甚至飆到約四十％。
顏輝煌認為，CNH隔拆大幅上揚，可讓short（作空人民幣）的投資人，成本比較大；而中國人民銀行（中國央行）最近有些措施，希望讓市場預期人民幣貶值的心理能夠拉回來。
顏輝煌表示，美國聯準會（Fed）公布最新FOMC（聯邦公開市場委員會）會議紀錄後，拖累國際美元回檔，加上人民幣大漲，亞洲貨幣順勢連袂反彈，新台幣則維持動態穩定。
據統計，昨日主要亞幣以日圓、韓元對美元各有約一．七％升幅，表現最為強勢，星幣也強彈超過一％，其次為人民幣○．九七％，再來才是新台幣○．九三％。
外匯交易員表示，FOMC本次會議紀錄的立場被市場解讀「鷹中帶鴿」，主因態度不像去年十二月會後聲明那麼強勢，甚至指稱強勢美元恐傷害美國經濟，導致國際美元回落。
外匯交易員指出，新台幣盤中一度強升近四角並升破三十一．九元價位，且外資又有湧入跡象，若主要亞幣續揚，配合熱錢重返台灣，新台幣仍將面臨一定程度的升值壓力。
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