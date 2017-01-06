6月搶開股東會 8天額滿
2017-01-06
〔記者張慧雯／台北報導〕今年股東會還是6月最熱門，且6月已有8天額滿！櫃買中心表示，今（106）年度股東常會日期事前登記作業從1月4日上午9點開放登記，經統計截至1月4日下午3點30分止，上櫃公司已有696家上線登記預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司732家數比率為95.10%；興櫃公司已有256家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司271家數比率為94.50%。
而召開股東會的日期一樣是6月最熱門，其中，6月8日、13日、14日、15日、16日、20日、22日及28日等8天股東常會日期已登記額滿（每日100家為上限），櫃買中心提醒，尚未上線登記的公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報辦法。
櫃買中心指出，為落實股東行動主義，持續提升公司治理，若今年股東會中使用電子投票出席股份總數，占公司已發行股份總數達50%以上，且章程載明採用董監候選人提名制，明（107）年將可不受每日召開家數限制，建議公司可提早規劃，將電子投票列為表決權行使管道之一。
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