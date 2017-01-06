老屋重建獎勵發酵 30年飯店7.3億售出

2017-01-06

〔記者徐義平／台北報導〕去年第4季「老屋重建」容積獎勵引發熱議，似乎也引爆一波北市精華區老舊建物易主潮。根據內政部實價網最新揭露資訊，去年11月北市大安區老旅館友泰飯店以7.3億元出售給柏嘉開發，並標註過戶完成後1年須拆除整棟建物。

不便宜! 土地每坪569萬

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，根據內政部實價網揭露資訊，友泰飯店坐落北市新生南路一段上，基地面積約128.26坪，建坪約712.31坪，是1984年興建完成，為地上7層樓建物，房間數超過50間，備註資料更直接顯示該交易案的建物款是以拆除為議價基礎，買方應於過戶完成日後1年內拆除，推測未來將拆除重建，因此，直接拆算每坪土地取得單價約569.15萬元，算是去年土地取得單價相當高的紀錄。

該旅館土地使用分區屬住三之二，容積率400%、建蔽率45%，未來重建後，可興建的樓地板面積超過800坪，推估未來每坪推案價格落在140萬元。不過，房地產業者認為，目前房市正在盤整階段，該推案價格要市場接受其實有點挑戰性。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，無獨有偶，去年11月大家地產砸2.9億元，買下饒河街夜市裡頭1間3層樓透店，並積極與旁邊的透店一起整合，推估目前整合基地約112坪，預估還要整合周邊7塊地才有辦法重建開發，不過，若以目前該商圈的租金1樓每坪6000～8000元推估，目前這筆透店交易的租金投報率低於1%。

信義全球資產經理王維宏指出，老舊建物重建專法，對於百分百整合的老舊建物不用走都更流程，可直接經過都市設計審議申請建照，因此，專法一旦通過，產權單純的老舊建物比較受到青睞，可立即享受容積獎勵的回饋。